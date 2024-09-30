Şart mıdır Bu Botoks? - 2
Şart mıdır Bu Botoks? - 2
Botoksun ürolojiden nörolojiye, dermatolojiden jinekolojiye medikal amaçla kullanımının gerekliliği ve önemi tartışılmaz iken peki ya estetikte durum ne? Şart mıdır bu botoks, botokssuz bir estetik mümkün olabilir mi? Bir bakalım.
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Botoks estetikte nasıl işimize yarıyor? Estetikte neden ve ne için botoksu kullanıyoruz?
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Peki ya mimiklerimizi tamamen kaybetmeden botoks uygulanabilir mi?
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