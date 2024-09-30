Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Şart mıdır Bu Botoks? - 2

etiket Şart mıdır Bu Botoks? - 2

Ayşegül Girgin
Ayşegül Girgin - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 07:01

Botoksun ürolojiden nörolojiye, dermatolojiden jinekolojiye medikal amaçla kullanımının gerekliliği ve önemi tartışılmaz iken peki ya estetikte durum ne? Şart mıdır bu botoks, botokssuz bir estetik mümkün olabilir mi? Bir bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Botoks estetikte nasıl işimize yarıyor? Estetikte neden ve ne için botoksu kullanıyoruz?

Botoks estetikte nasıl işimize yarıyor? Estetikte neden ve ne için botoksu kullanıyoruz?

Botoks, enjekte edildikten sonra kas sinir kavşağında bulunan asetil kolin adlı bir nörotransmiterin (sinirsel ileti sağlayan madde) reseptörlerine bağlanarak enjekte edildiği kasın kas- sinir kavşağını bloke ederek kasılmasını engelliyor. Yani beynimizin “kasıl” uyarısına kasımız itaat etmiyor. Üstelik beynin bundan haberi bile yok. Hâlâ kaşı kaldırdığını veya çattığını sandığından bu hareketleri yapamamak onu rahatsız etmiyor. İşte bu mekanizma botoksun estetikte en sık kullanım alanı olan aşırı mimik kas hareketi ve buna bağlı olarak oluşan kaz ayağı, kaş ortası ve alın çizgi ve kırışıklığının düzeltilmesinde karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak, Yüzün 1/3 üst kısmındaki çizgilerin sebebi aşırı kas hareketleri olduğundan birincil ve en iyi çözümü de mimik kasılmaları ortadan kaldırdığı için elbette ki botoks oluyor. 

Botoks uygulamasıyla mimik hareketlerini kaybetmek bazılarımızın hoşuna gitmediği veya işine uymadığı için alternatif tedavi arayışı sonucunda karşımıza cilt yenileyici vitamin enjeksiyonları (mezolifting), dolgu uygulamaları ve notoks gibi bazı uygulamalar çıkıyor. Öte yandan her ne kadar alternatif tedaviler bulunsa da esas kırışık sebebi olan mimik kas hareketlerinin ortadan kalkmaması nedeniyle alternatif çözümlerin daha kısa süreli ve zayıf olduğu da bir gerçektir. Örneğin çizgilerin içine konulan dolgular yoğun kas kasılmaları nedeniyle kısa sürede parçalanıp yok olmakta ve etki süresi kısalmaktadır. Veya cilt yenileyici tedavilerle cilt kalitesini arttırarak cildi canlandırsak da kas hareketleri devam ettiğinden çizgiler tam olarak yok olamamaktadır.

Peki ya mimiklerimizi tamamen kaybetmeden botoks uygulanabilir mi?

Peki ya mimiklerimizi tamamen kaybetmeden botoks uygulanabilir mi?

Elbette ki onu da denedik ve sonuçta çok daha düşük dozlarda farklı enjeksiyon teknikleriyle yaptığımız, eminim hepinizin çokça duyduğu, son derece popüler isimleri olan uygulamalar ortaya çıktı. Baby botoks, oyuncu botoksu, mezobotoks. Bilinmelidir ki klasik botoks uygulamaları dışında bu yeni jenerasyon botoks uygulamaları hakkında da söylememiz gereken bazı önemli noktalar var. Düşük dozda ve az alana uygulandığı için bu uygulamaların da etki süreleri oldukça kısa ve çok kuvvetli kas gücüne sahip kişilerde veya statik çizgilere sahip olanlarda çok fazla etki edemiyor. Her koşulda bu duruma razı iseniz bu yöntemler tam size göre. Hem mimiğiniz var hem de çizginiz azalmış (yok olmamış). Sadece biraz daha sık yaptırmanız gerekiyor.

Botoksun estetik alanda kullanımı sadece üst yüz çizgileriyle bitmiyor ki, estetik gülüşün sağlanmasında, aşırı terleme tedavilerinde (özellikle koltuk altı el ve ayakta), hatta akne tedavisinde bile yeri var. Elbette ki hepsi ayrı birer yazı konusu.  Ancak görüyoruz ki botoksu tamamen estetikten çıkarmak çok da mümkün değil. Doğru dozda, doğru kullanımda mucizeler yaratan bu ilacı estetikten tamamen ayrı tutamayız, tutmamalıyız.

Botoksun az bilinen pek çok sırrı ve kullanımını yakında konuşmak üzere… 

Sağlıkla güzel kalın.

Instagram

Instagram2

Facebook

Linkedin

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam