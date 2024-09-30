Şart mıdır Bu Botoks? - 2

Elbette ki onu da denedik ve sonuçta çok daha düşük dozlarda farklı enjeksiyon teknikleriyle yaptığımız, eminim hepinizin çokça duyduğu, son derece popüler isimleri olan uygulamalar ortaya çıktı. Baby botoks, oyuncu botoksu, mezobotoks. Bilinmelidir ki klasik botoks uygulamaları dışında bu yeni jenerasyon botoks uygulamaları hakkında da söylememiz gereken bazı önemli noktalar var. Düşük dozda ve az alana uygulandığı için bu uygulamaların da etki süreleri oldukça kısa ve çok kuvvetli kas gücüne sahip kişilerde veya statik çizgilere sahip olanlarda çok fazla etki edemiyor. Her koşulda bu duruma razı iseniz bu yöntemler tam size göre. Hem mimiğiniz var hem de çizginiz azalmış (yok olmamış). Sadece biraz daha sık yaptırmanız gerekiyor.

Botoksun estetik alanda kullanımı sadece üst yüz çizgileriyle bitmiyor ki, estetik gülüşün sağlanmasında, aşırı terleme tedavilerinde (özellikle koltuk altı el ve ayakta), hatta akne tedavisinde bile yeri var. Elbette ki hepsi ayrı birer yazı konusu. Ancak görüyoruz ki botoksu tamamen estetikten çıkarmak çok da mümkün değil. Doğru dozda, doğru kullanımda mucizeler yaratan bu ilacı estetikten tamamen ayrı tutamayız, tutmamalıyız.

Botoksun az bilinen pek çok sırrı ve kullanımını yakında konuşmak üzere…

Sağlıkla güzel kalın.

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