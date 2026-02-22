onedio
Prof.Dr. Muhammed Keskin "Tansiyon Hastaları Oruç Tutabilir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Prof.Dr. Muhammed Keskin "Tansiyon Hastaları Oruç Tutabilir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 13:21

Ramazan ayında tüm Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirmek ister. Fakat bazı hastalıklar, oruç tutmaya engel olabilir. Oruç tutmak, bazı kişilerin sağlığını etkileyeceği için uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. 'Tansiyon hastaları ourç tutabilir mi?' sorusunun cevabı da her Ramazan'da araştırılıyor. 

Kardiyolog Muhammed Keskin, merak edilen bu soruyu yanıtladı.

Kaynak: Prof.Dr.Muhammed Keskin

Tansiyon hastaları oruç tutabilir mi?

Tansiyon hastaları oruç tutabilir mi?

Her Ramazan ayında bu sorunun cevabı merak ediliyor. Düzenli ilaç kullanması gereken bazı kişilerin, oruç tutması tavsiye edilmiyor. Fakat bazı durumlarda ilaçların sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenip kişinin oruç tutması sağlanabiliyor. Peki tansiyon hastaları da ilaçlarını düzenleyip oruç tutabilir mi?

Prof. Dr. Muhammed Keskin, kaleme aldığı yazısında 'Uzun süren açlık ve susuzluk süreci damar sistemi üzerinde doğrudan etki oluşturmaktadır. Tansiyon dengesi sıvı hacmi, damar direnci ve kalp debisi ile belirlenmektedir. Oruç sırasında bu üç mekanizma birlikte değişebilmektedir.' diyor. Bu nedenle de hipertansiyon tanısı bulunan kişilerde bireysel risk analizi yapılmadan karar verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Oruç süresince en önemli değişim, sıvı alım miktarında oluyor. Susuzluk da damar içi hacmi azaltabiliyor. Bu durum da tansiyonun düşmesine neden olabiliyor.

Peki tansiyon hastaları ilaçlarını sahurda, iftarda alabilir mi?

Peki tansiyon hastaları ilaçlarını sahurda, iftarda alabilir mi?

Bazı durumlarda hastalar, ilaçlarını iftar veya sahur saatlerine göre düzenliyor. Ancak Keskin, bu durumun güvenli olmadığının altını çiziyor. Keskin, 'Bu yaklaşım güvenli değildir çünkü tansiyon dalgalanması gelişebilmektedir. İlaç düzenlemesi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır.' diyor. 

Yalnızca düşük tansiyon değil, yüksek tansiyon da risk oluşturabiliyor: 'Tansiyon değerleri sürekli yüksek seyreden hastalarda damar duvarı hasarı oluşmaktadır. Bu hasar beyin, kalp ve böbrekleri etkilemektedir. Oruç süreci bu hastalarda ek stres oluşturabilmektedir.'

Sonuç olarak, tansiyon hastalarının oruç kararını bireysel değerlendirme sonrası vermesi tavsiye ediliyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk damar sistemi üzerinde doğrudan etki oluşturuyor. Hekim kontrolü olmadan ilaç saatlerini değiştirmenin veya doz azaltmanın da güvenli olmadığı çünkü ani tansiyon yükselmesi ya da düşüşü gelişebildiği belirtiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
