Prof.Dr. Muhammed Keskin "Tansiyon Hastaları Oruç Tutabilir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Her Ramazan ayında bu sorunun cevabı merak ediliyor. Düzenli ilaç kullanması gereken bazı kişilerin, oruç tutması tavsiye edilmiyor. Fakat bazı durumlarda ilaçların sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenip kişinin oruç tutması sağlanabiliyor. Peki tansiyon hastaları da ilaçlarını düzenleyip oruç tutabilir mi?

Prof. Dr. Muhammed Keskin, kaleme aldığı yazısında 'Uzun süren açlık ve susuzluk süreci damar sistemi üzerinde doğrudan etki oluşturmaktadır. Tansiyon dengesi sıvı hacmi, damar direnci ve kalp debisi ile belirlenmektedir. Oruç sırasında bu üç mekanizma birlikte değişebilmektedir.' diyor. Bu nedenle de hipertansiyon tanısı bulunan kişilerde bireysel risk analizi yapılmadan karar verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Oruç süresince en önemli değişim, sıvı alım miktarında oluyor. Susuzluk da damar içi hacmi azaltabiliyor. Bu durum da tansiyonun düşmesine neden olabiliyor.