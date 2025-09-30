onedio
Röportaj İçin Israr Edip Nejat İşler Küfredince Kafa Atan Muhabir Tarık Eker, İşten Çıkarıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 18:03

Birkaç gün önce Nejat İşler'e kafa attığı ortaya çıkan Beyaz TV muhabiri Tarık Eker'in işten çıkarıldığı öğrenildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde muhabirle yaşadığı tatsız hadiseyle gündeme oturmuştu.

Bir mekan çıkışı alkollüyken muhabirin röportaj ısrarına maruz kalan Nejat İşler, kendisinden inatla görüntü almaya çalışan muhabire küfretmişti. 

İlk başta yalnızca Nejat İşler'in gergin tavrını ve küfürlerini gördüğümüz anların arka perdesinde muhabirin Nejat İşler'e kafa attığı ortaya çıkmıştı. 

Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker konuyla ilgili sessizliğini birkaç gün sonra bozup, Nejat İşler'in kızına küfrettiğini söylemiş, sinirlerine hakim olamadığı için özür dilemişti.

Beyaz TV muhabiri olan Tarık Eker'in şiddetinin affedilmediği, işten çıkarıldığı öğrenildi.

Tarık Eker, sosyal medya hesabından “Beyaz Magazin” ibaresini ve programla ilgili fotoğraflarını kaldırırken Beyaz TV tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Basın mesleğinin onurunu zedeleyen, taciz boyutuna varan tavırlar gazetecilikle bağdaşmamaktadır. Gazeteci, her koşulda muhatabının iradesine saygı göstermelidir” ifadelerine yer verdi.

