Bu Köyde İftar İçin Evde Yemek Yapmak ve Yemek Yasaklandı!
Nevşehir’de bir köy muhtarı aldığı ilginç kararla Ramazan ayında evlerde iftar yapılmasını yasakladı. Köyde yaşayan vatandaşlar iftarlarını imece usulü hazırlanan yemeklerle her akşam toplu olarak açıyor.
Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine evlere yemek servisi ile başlayan uygulama zamanla gelenek haline geldi.
Başka bir vatandaş da her yıl aynı birlikteliğin yaşandığını belirterek, "Herkes yardım ediyor, geliyor temizliyor. Herkesten Allah razı olsun. Burada toplu yemek yemekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.
