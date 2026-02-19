Otomotiv Devi General Motors Yeniden Türkiye'de: Cadillac, GMC ve Chevrolet Fiyatları Belli Oldu

Daha önce yapılan açıklamada, GM Türkiye’ye ilk kez tüm marka ve modelleriyle, bir temsilcilik aracılığıyla geliyor. Yedek parça, garanti ve servis hizmetleri GM’in Avrupa operasyonlarıyla entegre olarak Tur Oto güvencesi altında yürütülecek.

İlk etapta üç markanın büyük hacimli, üst sınıf SUV ve spor otomobilleri satılacak.

Modellerin fiyat listesi Etem Sayın tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Listeye göre en ucuzu 11 milyon TL’den başlayan araçların en pahalısı 55 milyonu geçiyor.