Otomotiv Devi General Motors Yeniden Türkiye'de: Cadillac, GMC ve Chevrolet Fiyatları Belli Oldu

Otomotiv Devi General Motors Yeniden Türkiye'de: Cadillac, GMC ve Chevrolet Fiyatları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.02.2026 - 20:11

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), uzun zaman sonra Türkiye pazarına dönüyor. Cadillac, GMC ve Chevrolet modelleriyle yollara çıkacak olan markanın fiyat listesi ise sosyal medyaya düştü.

General Motors’un Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları Türkiye’de satılmaya başlanacak.

General Motors'un Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları Türkiye'de satılmaya başlanacak.

Daha önce yapılan açıklamada, GM Türkiye’ye ilk kez tüm marka ve modelleriyle, bir temsilcilik aracılığıyla geliyor. Yedek parça, garanti ve servis hizmetleri GM’in Avrupa operasyonlarıyla entegre olarak Tur Oto güvencesi altında yürütülecek.

İlk etapta üç markanın büyük hacimli, üst sınıf SUV ve spor otomobilleri satılacak.

Modellerin fiyat listesi Etem Sayın tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Listeye göre en ucuzu 11 milyon TL’den başlayan araçların en pahalısı 55 milyonu geçiyor.

İşte Cadillac, GMC ve Chevrolet modellerinin Türkiye’ye gelecek araçları ve fiyatları…

İşte Cadillac, GMC ve Chevrolet modellerinin Türkiye'ye gelecek araçları ve fiyatları…

