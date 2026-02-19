Tok Tutan Sahur Taktiklerinden Oruç Başına Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 19 Şubat Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?
Başlayalım!
👇
Ana yüreği...
Bu kadarı fazla.
Biri artarsa tüm program değişir.
Güllaççılar kendini gösterdi.
İstek parçalar da geldi.
Susuzluk meydan okuması...
Net konuşmuş.
👇
Oruç başa vurunca...
Elit bir kedi.
Kapatalım 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
