Tok Tutan Sahur Taktiklerinden Oruç Başına Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 18:36

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 19 Şubat Perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

👇

twitter.com

Ana yüreği...

twitter.com

Bu kadarı fazla.

twitter.com

Biri artarsa tüm program değişir.

twitter.com
Güllaççılar kendini gösterdi.

twitter.com

İstek parçalar da geldi.

twitter.com

Susuzluk meydan okuması...

twitter.com

Net konuşmuş.

twitter.com

👇

twitter.com
Oruç başa vurunca...

twitter.com

Elit bir kedi.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
