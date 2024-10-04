Osteopatik Terapi Uygulamaları ve Faydaları

1- Vücut Bir Bütündür: Osteopati, vücudu bir bütün olarak ele alır ve organlar, kemikler, kaslar, sinirler ve doku sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanır. Vücudun bu sistemleri birbirini etkiler ve sağlık veya hastalık durumunda bir dengesizlik meydana gelebilir.

2- Vücudun Doğal İyileşme Yeteneği: Osteopati, vücudun doğal iyileşme kapasitesine güvenir. Uzmanlar, vücudun kendi kendini düzelme yeteneğini desteklemeye odaklanır ve bu süreci teşvik etmeye çalışır.

3- Yapı ve İşlev İlişkisi: Osteopati, vücudun yapısal bütünlüğü ile işlevsel uyum arasındaki ilişkiye önem verir. Yapısal bir sorun, işlevsel bir soruna neden olabilir ve tersi de geçerlidir.

4- Denge ve Hareket: Osteopati, vücudun dengesini ve hareket kabiliyetini önemser. Sağlıklı bir vücut, uygun hareket ve dengeli yapılarla karakterizedir.