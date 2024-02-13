"Kapalı Psikolog Olmaz" Diyenlere Başörtülü Terapistle Yaşadıklarını Anlatan Trans Gencin Müthiş Cevabı
"Kapalı Psikolog Olmaz" Diyenlere Başörtülü Terapistle Yaşadıklarını Anlatan Trans Gencin Müthiş Cevabı
Sosyal medyada başlayan 'kapalı psikolog olmaz' tartışması yeni bir boyut kazandı. Trans bir genç, başörtülü terapisti ile yaşadığı tecrübeyi anlatınca herkes sustu...
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Türkiye gündemi çoğumuzun bildiği konulardan ilerlerken sosyal medya da kendi gündemini yaratmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün başlayan "kapalı psikolog olmaz" tartışması da bunlardan bir tanesiydi.
Kullanıcı, ne demek istediğini bu şekilde açıklasa da tartışmanın fitili ateşlenmişti bir kere.
"Kapalı psikolog olmaz" yargısının ardından trans bir kullanıcı, kendisinin gittiği terapist üzerinden tecrübelerini anlattı.
Bakın o trans arkadaşımız neler anlattı? 👇
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