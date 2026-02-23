Nusret Doğduğu Köye Külliye Yaptırdı, 1000 Kişilik Sınırsız İftar Verdi

Nusret Gökçe, doğduğu köye yaptırdığı külliyede sınırsız ikramla iftar verdiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Hoş geldin Ramazan. Ramazan’a yakışan bereketi, Erzurum’a yakışan asaleti ve size layık sınırsız ikramıaynı sofrada bir araya getiriyoruz afiyet olsun' dedi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde Ramazan boyunca her akşam 1000 kişilik iftar veriliyor. Nusret'in bu külliyeyi annesi ve babasının hayrına yaptırdığı ortaya çıktı.