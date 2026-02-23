onedio
Nusret Doğduğu Köye Külliye Yaptırdı, 1000 Kişilik Sınırsız İftar Verdi

Dilara Şimşek
23.02.2026 - 10:51

'Saltbae' olarak ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, doğduğu köye külliye yaptırdı. Erzurum'un Paşalı Mahallesi'nde külliye Ramazan ayında 1000 kişilik iftar veriliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Nusret, sınırsız ikramda bulunulduğunu duyurdu.

Nusret 1000 kişiye iftar veriyor. 'Sınırsız ikram' verdiğini Instagram hesabından paylaştı.

Nusret Gökçe, doğduğu köye yaptırdığı külliyede sınırsız ikramla iftar verdiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Hoş geldin Ramazan. Ramazan’a yakışan bereketi, Erzurum’a yakışan asaleti ve size layık sınırsız ikramıaynı sofrada bir araya getiriyoruz afiyet olsun' dedi. 

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde Ramazan boyunca her akşam 1000 kişilik iftar veriliyor.  Nusret'in bu külliyeyi annesi ve babasının hayrına yaptırdığı ortaya çıktı.

