AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Olacağı Günü Açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönden esen lodos nedeniyle yükselen hava sıcaklıklarının 25 Şubat Çarşamba gününden itibaren düşmeye başlayacağını ve kış mevsimi normallerine ineceğini açıkladı. AKOM, İstanbul’da 1 Mart Pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağını duyurdu.
İstanbul’da adeta yalancı baharı andıran hava sıcaklıkları, yeni hafta ile birlikte yerini soğuk havaya bıraktı.
AKOM'un paylaşımı 👇
