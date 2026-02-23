onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Olacağı Günü Açıkladı

AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Olacağı Günü Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 14:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönden esen lodos nedeniyle yükselen hava sıcaklıklarının 25 Şubat Çarşamba gününden itibaren düşmeye başlayacağını ve kış mevsimi normallerine ineceğini açıkladı. AKOM, İstanbul’da 1 Mart Pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da adeta yalancı baharı andıran hava sıcaklıkları, yeni hafta ile birlikte yerini soğuk havaya bıraktı.

İstanbul’da adeta yalancı baharı andıran hava sıcaklıkları, yeni hafta ile birlikte yerini soğuk havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bu hafta Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyerek 5 dereceye kadar düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da düşecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları uyardı.

AKOM’un açıklamasında, “Hâlihazırda güneyli yönlerden esen rüzgârın taşıdığı ılık hava ile 13 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, 25 Şubat Çarşamba günü itibarıyla hızlı azalarak 5 derecelere ve altına, kış değerlerine gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

AKOM ayrıca hafta sonu İstanbul’da karla karışık yağmur beklendiğini de duyurdu.

AKOM'un paylaşımı 👇

AKOM'un paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın