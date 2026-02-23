AKOM İstanbul’da Kar Yağışının Olacağı Günü Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bu hafta Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyerek 5 dereceye kadar düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da düşecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları uyardı.

AKOM’un açıklamasında, “Hâlihazırda güneyli yönlerden esen rüzgârın taşıdığı ılık hava ile 13 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, 25 Şubat Çarşamba günü itibarıyla hızlı azalarak 5 derecelere ve altına, kış değerlerine gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

AKOM ayrıca hafta sonu İstanbul’da karla karışık yağmur beklendiğini de duyurdu.