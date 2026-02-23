CIA’nin Eski Orta Doğu Sorumlusu Graham Fuller Hayatını Kaybetti

Kanada’ya yerleşen 89 yaşındaki eski ajanın, 29 Ocak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ancak ölümünün açıklanmadığı öğrenildi.

ABD’nin Orta Doğu politikalarının kurucularından biri olan Graham Fuller; “Yeni Türkiye Cumhuriyeti', 'İslamsız Dünya', 'Siyasal İslamın Geleceği', 'Türkiye ve Arap Baharı' isimli kitapların da yazarlığını yapmıştı.

Fuller, hayatını kaybeden FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’de oturum izni almasını sağlayan kişilerden biri olarak da tanınıyordu.

Fuller’in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isimlerden biri olduğu da öne sürülmüş ve bir dönem CIA’ya danışmanlık yapan Henri Barkey ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.