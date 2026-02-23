onedio
CIA’nin Eski Orta Doğu Sorumlusu Graham Fuller Hayatını Kaybetti

CIA'nin Eski Orta Doğu Sorumlusu Graham Fuller Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.02.2026 - 16:02

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Orta Doğu sorumlularından olan ve “Ilımlı İslam” tanımının mucidi olarak bilinen Graham E. Fuller'in, 29 Ocak’ta yaşadığı Kanada’da 89 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fuller, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hayatını kaybeden lideri Fethullah Gülen’in ABD’ye yerleşmesi için tavsiye mektubu verenlerden biriydi. Fuller ile birlikte CIA’nin danışmanlarından Henri Barkey için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABD’nin yıllardır Orta Doğu’daki politikalarının belirliyicilerinden biri olan CIA’nin eski Orta Doğu sorumlusu Graham E. Fuller hayatını kaybetti.

Kanada’ya yerleşen 89 yaşındaki eski ajanın, 29 Ocak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ancak ölümünün açıklanmadığı öğrenildi.

ABD’nin Orta Doğu politikalarının kurucularından biri olan Graham Fuller; “Yeni Türkiye Cumhuriyeti', 'İslamsız Dünya', 'Siyasal İslamın Geleceği', 'Türkiye ve Arap Baharı' isimli kitapların da yazarlığını yapmıştı.

Fuller, hayatını kaybeden FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’de oturum izni almasını sağlayan kişilerden biri olarak da tanınıyordu.

Fuller’in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isimlerden biri olduğu da öne sürülmüş ve bir dönem CIA’ya danışmanlık yapan Henri Barkey ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
