CIA’nin Eski Orta Doğu Sorumlusu Graham Fuller Hayatını Kaybetti
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Orta Doğu sorumlularından olan ve “Ilımlı İslam” tanımının mucidi olarak bilinen Graham E. Fuller'in, 29 Ocak’ta yaşadığı Kanada’da 89 yaşında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fuller, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hayatını kaybeden lideri Fethullah Gülen’in ABD’ye yerleşmesi için tavsiye mektubu verenlerden biriydi. Fuller ile birlikte CIA’nin danışmanlarından Henri Barkey için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.
ABD’nin yıllardır Orta Doğu’daki politikalarının belirliyicilerinden biri olan CIA’nin eski Orta Doğu sorumlusu Graham E. Fuller hayatını kaybetti.
