Cübbeli Ahmet Hoca’dan Mehmet Akif Ersoy Çıkışı: "En Çok Ona Şaşırdım"

23.02.2026 - 15:21

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hadi Özışık'ın YouTube yayınında son dönemdeki yasaklı madde operasyonları ve gözaltına alınan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü, operasyon kapsamında adı geçen ünlü sunucu ve eski HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve sunucu Veyis Ateş hakkında üzüntü duyduğunu belirtti.

Cübbeli Ahmet'in Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;

Veyis Ateş'e de Dücani Cündioğlu'nu canlı yayına çıkardığı için ahı olduğunu belirtti.

'Ya Mehmet Akif'e çok şaşırdım ben. Öbür isimleri zaten tanımıyorum, kadınları hiç tanımıyorum. Yani Mehmet Akif görüştüğümüz, ettiğimiz... İnandınız mı? Evimize gelen yani... İnandım derken itirafları var yani. Ben inansam da olur inanmasam da olur, zaten savcılık bu şekilde adamı aylardır tutamaz ki yani. Suçsuz adamı da illaki deliller var. O kadar kariyerin var, gelebileceğin en yüksek yere, belki daha da yükseklere de gelebilirdin. Vasıfların var, eski gazeteciliklerin var. Veyis benim eski programına çıktığım, evime gelmiş bir arkadaş. Veyis'i de çok severdim ama ikisine de bir ah ettim.'

