Cübbeli Ahmet Hoca’dan Mehmet Akif Ersoy Çıkışı: "En Çok Ona Şaşırdım"

'Ya Mehmet Akif'e çok şaşırdım ben. Öbür isimleri zaten tanımıyorum, kadınları hiç tanımıyorum. Yani Mehmet Akif görüştüğümüz, ettiğimiz... İnandınız mı? Evimize gelen yani... İnandım derken itirafları var yani. Ben inansam da olur inanmasam da olur, zaten savcılık bu şekilde adamı aylardır tutamaz ki yani. Suçsuz adamı da illaki deliller var. O kadar kariyerin var, gelebileceğin en yüksek yere, belki daha da yükseklere de gelebilirdin. Vasıfların var, eski gazeteciliklerin var. Veyis benim eski programına çıktığım, evime gelmiş bir arkadaş. Veyis'i de çok severdim ama ikisine de bir ah ettim.'