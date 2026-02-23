Ünlü Ekonomist Yanis Varoufakis'in Yeni Kitabı: Tekno Feodalizm Kapitalizmi Öldüren Neydi?

• “Kapitalizmin artık öldüğü, yani dinamiklerinin ekonomilerimizi yönlendirme gücünü yitirdiği iddiası. Bu bağlamdaki yerini temelden farklı bir şeye, benim teknofeodalizm dediğim bir düzene terk etti.”

• “Kapitalizmi öldüren şey… bizzat sermayenin ta kendisi oldu. Ancak sanayi çağının başlangıcından bu yana bildiğimiz değil; son yirmi yılda ortaya çıkmış, onun bir mutasyonu sayılabilecek yeni bir sermaye türü.”

• “Eğer dikkatimizi verirsek sermayenin, benim bulut kapitalizmi dediğim şeye evrilmesinin, kapitalizmin iki temel kolonunu yıktığını görmek zor değildir: piyasalar ve kâr.”

• “Kapitalizmin muhiti olan piyasalar, piyasa gibi görünse de öyle olmayan dijital ticaret platformlarıyla değiştirildi. Kapitalizmin motoru olan kâr da feodal öncülüyle değiştirildi: rant.”

• “Gerçek güç; makineler, binalar, demiryolu ve telefon ağları gibi geleneksel sermayenin sahiplerinin elinde değil. Bulut sermayesinin sahibi olan yeni bir feodal senyör sınıfının elinde.”

• “Biz geri kalanlar ise eski serf statümüze geri döndük; karşılığı ödenmemiş emeğimizle yeni egemen sınıfın zenginliğine ve gücüne katkı sunuyoruz.”

• “Bu kitap teknolojinin bize yapacaklarıyla ilgili değil; merkez bankaları ve hükümetlerin 2008’den beri nasıl hareket ettikleriyle bağlantılı olarak teknolojinin bize neler yaptığıyla ilgili.”

• “Son yirmi yılda gerçekleşen şey kâr ve piyasaların ekonomik ve toplumsal sistemimizin merkezinden çıkarılması, kenara itilmesi, başka bir şeyle değiştirilmesidir.”

• “Teknofeodalizmi kabullenmek, liberal bireyin ölümü ve sosyal demokrasinin imkânsızlığı gibi çağımızın büyük sorularını anlamamıza yardımcı olur.”

• “Bu kitap, kapitalizmin yerini alan çok daha çirkin bir toplumsal gerçeklik hakkında; bir anlamda, geri dönüşü olmayan bir rejim değişikliği üzerine yazılmıştır.”

• “Tıpkı kapitalizmin üretim sürecinin baskın faktörü olarak toprağı sermayeyle değiştirerek feodalizmi bir kenara itmesi gibi, teknofeodalizm de sermayenin bir mutasyonu olan bulut sermayesiyle kapitalizmin yerini aldı.”

• “Merkez bankalarının zehirli parası reel yatırımı değil, yalnızca bulut sermayesinin birikimini besledi.”

• “Bu yeni emperyalizm türünün daha fazla savaşa ve daha fazla başarısız devlete yol açmaması için mucize gerekecek.”

• “Teknofeodalizm altında artık sadece emeğimize değil, zihinlerimize de sahip değiliz.”

• “Her işçi çalışma saatlerinde bir bulut prolesine, geri kalan zamanlarında ise bir bulut serfine dönüşüyor.”

• “Gerçek demokrasi, rastgele seçilmiş yurttaşların kolektif muhakemesiyle yeniden inşa edilebilir.”

• “Dünyanın tüm bulut köleleri, bulut proleleri ve bulut vasalları, birleşin!”