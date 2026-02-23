onedio
Ünlü Ekonomist Yanis Varoufakis'in Yeni Kitabı: Tekno Feodalizm Kapitalizmi Öldüren Neydi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.02.2026 - 17:17 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 17:20

Ekonomist, diplomat ve akademisyen Yanis Varoufakis’in “Teknofeodalizm: Kapitalizmi Öldüren Neydi?” adlı kitap Epsilon Grubu'nun markası Diplomat Kitap tarafından yayımlandı. Kapitalizmin gerçekten öldüğünü belirten Varoufakis, dijital rant düzenini çarpıcı bir şekilde ele aldı. Uzun yıllardır kapitalizme yönelik eleştirisini sürdüren  Varoufakis, “Artık kapitalizmde mi yaşıyoruz, yoksa çok daha eski ve daha sert bir düzene mi geri döndük?” sorusuyla okuyucuyu karşılıyor. İşte kitaptan alıntılar...

Ünlü ekonomistten piyasaya ekonomisine sert eleştiri.

Ekonomist ve akademisyen Yanis Varoufakis’in yeni kitabı Diplomat Kitap tarafından yayınlandı. ‘Teknofeodalizm: Kapitalizmi Öldüren Neydi?’ adlı kitap Türkçesiyle okurla buluştu. Diplomat Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitapta ünlü ekonomistin yıllardır süren kapitalizm eleştirisi yer aldı. Varoufakis’e göre kapitalizm artık öldü. Bunun yerini ise rant ve dijital platformlar aldı.

'Teknofeodalizm: Kapitalizmi Öldüren Neydi?' kitabından alıntılar...

• “Kapitalizmin artık öldüğü, yani dinamiklerinin ekonomilerimizi yönlendirme gücünü yitirdiği iddiası. Bu bağlamdaki yerini temelden farklı bir şeye, benim teknofeodalizm dediğim bir düzene terk etti.” 

• “Kapitalizmi öldüren şey… bizzat sermayenin ta kendisi oldu. Ancak sanayi çağının başlangıcından bu yana bildiğimiz değil; son yirmi yılda ortaya çıkmış, onun bir mutasyonu sayılabilecek yeni bir sermaye türü.” 

• “Eğer dikkatimizi verirsek sermayenin, benim bulut kapitalizmi dediğim şeye evrilmesinin, kapitalizmin iki temel kolonunu yıktığını görmek zor değildir: piyasalar ve kâr.”

• “Kapitalizmin muhiti olan piyasalar, piyasa gibi görünse de öyle olmayan dijital ticaret platformlarıyla değiştirildi. Kapitalizmin motoru olan kâr da feodal öncülüyle değiştirildi: rant.”

• “Gerçek güç; makineler, binalar, demiryolu ve telefon ağları gibi geleneksel sermayenin sahiplerinin elinde değil. Bulut sermayesinin sahibi olan yeni bir feodal senyör sınıfının elinde.”

• “Biz geri kalanlar ise eski serf statümüze geri döndük; karşılığı ödenmemiş emeğimizle yeni egemen sınıfın zenginliğine ve gücüne katkı sunuyoruz.”

• “Bu kitap teknolojinin bize yapacaklarıyla ilgili değil; merkez bankaları ve hükümetlerin 2008’den beri nasıl hareket ettikleriyle bağlantılı olarak teknolojinin bize neler yaptığıyla ilgili.” 

• “Son yirmi yılda gerçekleşen şey kâr ve piyasaların ekonomik ve toplumsal sistemimizin merkezinden çıkarılması, kenara itilmesi, başka bir şeyle değiştirilmesidir.”

• “Teknofeodalizmi kabullenmek, liberal bireyin ölümü ve sosyal demokrasinin imkânsızlığı gibi çağımızın büyük sorularını anlamamıza yardımcı olur.”

• “Bu kitap, kapitalizmin yerini alan çok daha çirkin bir toplumsal gerçeklik hakkında; bir anlamda, geri dönüşü olmayan bir rejim değişikliği üzerine yazılmıştır.”

• “Tıpkı kapitalizmin üretim sürecinin baskın faktörü olarak toprağı sermayeyle değiştirerek feodalizmi bir kenara itmesi gibi, teknofeodalizm de sermayenin bir mutasyonu olan bulut sermayesiyle kapitalizmin yerini aldı.”

• “Merkez bankalarının zehirli parası reel yatırımı değil, yalnızca bulut sermayesinin birikimini besledi.” 

• “Bu yeni emperyalizm türünün daha fazla savaşa ve daha fazla başarısız devlete yol açmaması için mucize gerekecek.” 

• “Teknofeodalizm altında artık sadece emeğimize değil, zihinlerimize de sahip değiliz.” 

• “Her işçi çalışma saatlerinde bir bulut prolesine, geri kalan zamanlarında ise bir bulut serfine dönüşüyor.” 

• “Gerçek demokrasi, rastgele seçilmiş yurttaşların kolektif muhakemesiyle yeniden inşa edilebilir.”

• “Dünyanın tüm bulut köleleri, bulut proleleri ve bulut vasalları, birleşin!”

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
