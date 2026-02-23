onedio
Bir Çırpıda Geçen Şubat Ayından Memleket Sevdalılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
23.02.2026 - 17:48

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Pazartesi günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Bi' süre böyle...

twitter.com

En iyisi bırakmak...

twitter.com

Modern Raskolnikov...

twitter.com

İdeali kaç tane?

twitter.com
🤔

twitter.com

Sürpriz...

twitter.com

Yakışır!

twitter.com

O da ayrı bir konu...

twitter.com

Ürün yerleştirmenin geldiği son nokta...

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
