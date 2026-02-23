onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizah Sosuyla Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 12:15

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin X'te ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini tespih gibi dizenler var. Bakalım son günlerde ufkumuzu açarken güldüren kişiler kimler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Zaten kısaydı ama çok hızlı geçti.

Zaten kısaydı ama çok hızlı geçti.
twitter.com

Gerçeklerle yüzleşemeyenler...

Gerçeklerle yüzleşemeyenler...
twitter.com

Böyle düşünenler yalnız değil.

Böyle düşünenler yalnız değil.
twitter.com

Şöyle de bir detay var.

Şöyle de bir detay var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seneye artık.

Seneye artık.
twitter.com

Ofansif lakaplar her yerde...

Ofansif lakaplar her yerde...
twitter.com

Bilemiyoruz...

Bilemiyoruz...
twitter.com

Ağız alışkanlığıdır.

Ağız alışkanlığıdır.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın