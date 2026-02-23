onedio
İstanbul Valiliği Kuduz İddialarını Yalanladı: Son Kuduz Vakası 2007’de Görülmüş

İsmail Kahraman
23.02.2026 - 10:45

İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki “İstanbul’da kuduz vakaları arttı” haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Valilik, kentte kuduz vakasının en son 2007 yılında tespit edildiğini ve o tarihten bu yana hiçbir vakanın olmadığını belirtti.

En ölümcül hastalıkların başında gelen kuduz ile ilgili sosyal medyada yayılan bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında ‘İstanbul’da kuduz vakalarında patlama’ şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 

2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup bu uygulamaların tamamı tedbir amacıyla yapılan aşılardır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırısı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
