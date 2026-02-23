Japonya’da Binlerce Erkeğin Katıldığı Çıplak Festivalde 3 Kişi Yaralandı
Japonya’nın Okayama kentinde düzenlenen ve tarihi 1500’lü yıllara kadar dayanan “çıplaklık festivali” yine olaylı geçti. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, yarı çıplak şekilde festivale katılan ve tapınakta kutsal ahşap çubukları yakalamaya çalışan 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı. “Çıplaklık festivali”, 2007 yılında bir kişinin ölmesiyle gündeme gelmişti.
Japonya’da yarı çıplak binlerce erkek, Okayama kentinde bulunan Saidaiji Tapınağı’nda düzenlenen çıplaklık festivaline katıldı.
