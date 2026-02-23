onedio
Japonya’da Binlerce Erkeğin Katıldığı Çıplak Festivalde 3 Kişi Yaralandı

Japonya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2026 - 10:12

Japonya’nın Okayama kentinde düzenlenen ve tarihi 1500’lü yıllara kadar dayanan “çıplaklık festivali” yine olaylı geçti. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, yarı çıplak şekilde festivale katılan ve tapınakta kutsal ahşap çubukları yakalamaya çalışan 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı. “Çıplaklık festivali”, 2007 yılında bir kişinin ölmesiyle gündeme gelmişti.

Japonya’da yarı çıplak binlerce erkek, Okayama kentinde bulunan Saidaiji Tapınağı’nda düzenlenen çıplaklık festivaline katıldı.

Japonya’da yarı çıplak binlerce erkek, Okayama kentinde bulunan Saidaiji Tapınağı’nda düzenlenen çıplaklık festivaline katıldı.

Çıplaklık festivalinin tarihinin, 1336 ila 1573 yılları arasında Japonya’da hüküm süren Muromachi Hanedanı’na dayandığı iddia ediliyor.

Festivale katılan erkekler, fundoshi denilen ve peştamale benzeyen giysileri giyerek tapınaktan atılan kutsal çubukları yakalamaya çalışıyor.

Bu yıl düzenlenen festivale binlerce yarı çıplak erkek katılırken, polis ekipleri 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Festival, 2016 yılında merkezi hükümet tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanındı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Yorum Yazın