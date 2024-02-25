Hükümete Yakınlığı ile Bilinen A Para’da Detaylar Açıklandı: EYT’yi Kaçıranlar İçin Kademeli Emeklilik Geliyor
Hükümete Yakınlığı ile Bilinen A Para’da Detaylar Açıklandı: EYT’yi Kaçıranlar İçin Kademeli Emeklilik Geliyor
Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürüten hükümet, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor.
Hükümete yakın kanallardan A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı.
İşte yakın zamanda duyurulması beklenen Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'nin detayları…
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Hükümet, 28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaş için emekliliğin kapılarını açmıştı.
Ancak düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' ile milyonlarca vatandaş da emeklilik konusunda hayal kırıklığına uğramıştı.
EYT düzenlemesi, temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşları esas aldığından, bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.
Tüm bu durumlar sebebiyle hükümetin EYT kapsamında yeni bir adım atmayacağı merak konusu olmaya devam ediyordu.
EYT'yi kısa tarihlerle kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde ilk kez Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjdeli haber verdi.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:
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