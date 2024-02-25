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Hükümete Yakınlığı ile Bilinen A Para’da Detaylar Açıklandı: EYT’yi Kaçıranlar İçin Kademeli Emeklilik Geliyor

Hükümete Yakınlığı ile Bilinen A Para’da Detaylar Açıklandı: EYT’yi Kaçıranlar İçin Kademeli Emeklilik Geliyor

EYT emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.02.2024 - 22:40

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yeni bir çalışma yürüten hükümet, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni yakın zamanda duyurmaya hazırlanıyor. 

Hükümete yakın kanallardan A Para tarafından düzenlemedeki son durum aktarılırken, uygulamanın kimleri kapsayacağı netlik kazanmaya başladı. 

İşte yakın zamanda duyurulması beklenen Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'nin detayları…

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Hükümet, 28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaş için emekliliğin kapılarını açmıştı.

Hükümet, 28 Şubat 2023 tarihinde Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile ilk aşamada 2 milyon 250 bin vatandaş için emekliliğin kapılarını açmıştı.

Ancak düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' ile milyonlarca vatandaş da emeklilik konusunda hayal kırıklığına uğramıştı.

Ancak düzenlemeye son anda eklenen 'kademeli prim sistemi' ile milyonlarca vatandaş da emeklilik konusunda hayal kırıklığına uğramıştı.

EYT düzenlemesi, temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşları esas aldığından, bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

EYT düzenlemesi, temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşları esas aldığından, bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kaldı.

Tüm bu durumlar sebebiyle hükümetin EYT kapsamında yeni bir adım atmayacağı merak konusu olmaya devam ediyordu.

Tüm bu durumlar sebebiyle hükümetin EYT kapsamında yeni bir adım atmayacağı merak konusu olmaya devam ediyordu.

EYT'yi kısa tarihlerle kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde ilk kez Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjdeli haber verdi.

EYT'yi kısa tarihlerle kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde ilk kez Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjdeli haber verdi.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Hükümete yakınlığı ile bilinen A Para kanalı tarafından yapılan paylaşımda, yakın zamanda açıklanması beklenen sistem hakkında şu ifadeler kullanıldı:

EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir Kademeli Emeklilik düzenlemesi!

- Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak.'

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