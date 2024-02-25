Hükümete Yakınlığı ile Bilinen A Para’da Detaylar Açıklandı: EYT’yi Kaçıranlar İçin Kademeli Emeklilik Geliyor

“EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir Kademeli Emeklilik düzenlemesi!

- Bakanlık harekete geçti! Yapılan çalışmanın onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

- 9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6250 prim gün şartı aranacak.'