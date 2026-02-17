Hızlı Zenginlik Algısı Gençleri Yanıltıyor
‘’Hızlı Zenginlik Algısı Gençleri Yanıltıyor
Eğer bir dâhi olarak doğmadıysanız, dünyaya variyetli bir ailenin çocuğu olarak gelmediyseniz, yıllar önce olağanüstü bir öngörüyle Bitcoin almadıysanız ya da hayat size piyangodan bir “kısayol” sunmadıysa, 40 yaşından önce zenginlik istisnai bir durumdur.’’
İş İnsanı Sertan Ayçiçek ile Gençlik Üzerine:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgili dostum, bizler sizi çok iyi tanıyoruz ancak tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunda sosyal medyanın etkisi yok mu sizce?
Peki sizin gençlere vermek istediğiniz öğüt ne olurdu?
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video