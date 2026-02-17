‘’Hızlı Zenginlik Algısı Gençleri Yanıltıyor

Elbette;

Hâlihazırda Londra merkezli IKAR Holdings’in CEO’su olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra Danimarka’daki Ulusal Varlık Fonları Konseyi Üyesi ve Cenevre merkezli İsviçre Liderlik Akademisi Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ayrıca REVAK (Rekabet Vakfı) ve TÜRDER (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği) tarafından İstanbul AREL Üniversitesi Tekkmer bünyesinde kurulan Uluslararası Rekabet Akademisi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım.

Genç kuşakların başarı ve zenginlik algısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijital çağda başarı ve servet kavramları bambaşka bir zemine taşındı. Şunu açıkça söyleyeyim: İstisnai bir başlangıcınız yoksa, dünyanın neresinde doğarsanız doğun, 40 yaşından önce sürdürülebilir bir servet inşa etmek çoğu insan için kolay değildir.

Bize hep sabır öğretildi. Bizler kanaat eden, daha az sorgulayıp daha çok şükreden bir kuşağı temsil ediyoruz. Yeni nesil ise hız çağında büyüyor; her şeyin bir an önce olmasını istiyor. Açıkçası onları da anlıyorum. Haklılar da; elbette sorgulayacaklar, en iyisini isteyecekler çünkü en iyisine layıklar.