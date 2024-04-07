Gökhan Türkmen'in Saç, Sakal ve Giyim Tarzındaki Radikal Değişiklikleri Dillere Fena Düştü!
Gökhan Türkmen'in Saç, Sakal ve Giyim Tarzındaki Radikal Değişiklikleri Dillere Fena Düştü!
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in görünüşünde yaptığı radikal değişiklikler hayranlarını şaşırttı. Ünlü sanatçının son paylaşımı dillere düştü.
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Her şarkısıyla müzik severleri mest eden Gökhan Türkmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Aşk, Sen İstanbul’sun, Çatı Katı, Dön ve Mahşer gibi şarkılarıyla müzik dünyasını sallayan Türkmen, bildiğiniz üzere konserleriyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
Ünlü sanatçı sadece kariyeri ile değil sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Türkmen, özellikle de sık sık yaptığı tarz değişiklikleriyle gündeme geliyor.
Uzun sakal ile artık özdeşleşen ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda sakalsız ve ojeli pozlarıyla gündeme gelmişti hatırlarsınız. Tabii ünlü sanatçının yeni tarzını beğenen kadar eleştiren de olmuştu.
Gökhan Türkmen bu sefer de tarzındaki radikal değişiklikler ile gündeme geldi. Ünlü sanatçının sakalı ayrı giyimi ayrı olay oldu desek yeri.
İşte Gökhan Türkmen'in yeni tarzı 👇🏻
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Türkmen'in alışılmadık tarzı dillere düştü demiştik. Gelin, ünlü sanatçının yeni tarzına sosyal medya kullanıcıları ne yorum yaptı birlikte bakalım!
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Siz Gökhan Türkmen'in yeni tarzını nasıl buldunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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