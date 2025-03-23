Selena'nın Güllü Dallı Paylaşımından Justin'in Facetime'ına 23 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Selena'nın Güllü Dallı Paylaşımından Justin'in Facetime'ına 23 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Justin Bieber
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Dua Lipa
Gigi Hadid
Hailey Bieber
Selena Gomez
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Paris Hilton
Katy Perry
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