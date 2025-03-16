onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Candan Erçetin’in Kalbimizi Delip Geçen ‘Yalan’ Şarkısının Ardındaki Trajik Hikaye

Candan Erçetin’in Kalbimizi Delip Geçen ‘Yalan’ Şarkısının Ardındaki Trajik Hikaye

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 18:32

İçerik Devam Ediyor

Candan Erçetin'in yürek burkan 'Yalan' adlı şarkısının melodisi, duyan herkesin kalbine dokunur. Ancak, bu şarkının yalnızca bir melodi olmadığını, ardında trajik bir hikaye barındırdığını biliyor muydunuz? 

Her dinleyişte içimizi saran hüzün, aslında şarkının arka planında yatan acı bir gerçekten kaynaklanıyor. Bu gerçek, 49 masum insanın hayatını kaybettiği korkunç bir otobüs kazası. Şarkının her notası, bu trajediyi anımsatıyor ve bizleri derinden etkiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte kalbimize dokunan 'Yalan' şarısının trajik hikayesi 👇📹

24 Ekim 1997’de Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

24 Ekim 1997’de Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Kayseri’den Kuşadası’na giden, çoğunluğu öğrenci olan 50 yolcuyu taşıyan bir otobüs, karşı şeritten gelen ve sürücüsünün uyuyakalması sonucu kontrolden çıkan bir akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı ve 49 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden bir üniversite öğrencisinin eşyaları arasında, yangından etkilenmemiş bir kağıt parçası bulundu. Kağıtta şu cümle yazıyordu: “Dünyada ölümden başkası yalan.”

Hayatını kaybeden bir üniversite öğrencisinin eşyaları arasında, yangından etkilenmemiş bir kağıt parçası bulundu. Kağıtta şu cümle yazıyordu: “Dünyada ölümden başkası yalan.”

Bu trajik olay, Candan Erçetin’in hepimizi derinden etkileyen Yalan şarkısına ilham oldu. Şarkının klibi de bir otobüs içinde çekilerek kazanın anısı yaşatılmak istendi. 

Yıllar geçse de, bu elim kaza hafızalarda yerini korumaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın