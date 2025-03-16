Candan Erçetin’in Kalbimizi Delip Geçen ‘Yalan’ Şarkısının Ardındaki Trajik Hikaye

Candan Erçetin'in yürek burkan 'Yalan' adlı şarkısının melodisi, duyan herkesin kalbine dokunur. Ancak, bu şarkının yalnızca bir melodi olmadığını, ardında trajik bir hikaye barındırdığını biliyor muydunuz?

Her dinleyişte içimizi saran hüzün, aslında şarkının arka planında yatan acı bir gerçekten kaynaklanıyor. Bu gerçek, 49 masum insanın hayatını kaybettiği korkunç bir otobüs kazası. Şarkının her notası, bu trajediyi anımsatıyor ve bizleri derinden etkiliyor.