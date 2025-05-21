Bir Avukat "Avukat Olmalı mıyım?" Sorusunu Yanıtladı: "Annen, Baban Zengin Değilse Olma"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@organikvesark...
Meslek seçimi, gençlerin hayatında kritik bir dönüm noktası. Geleceğe yönelik endişeler, bu süreçte onları etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu, gençlerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir ve genellikle gelecekteki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Özellikle ekonomik belirsizlikler, gençlerin meslek seçimlerini yaparken yaşadıkları kaygıyı daha da artırıyor.
Bir avukat 'Avukat olayım mı?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap gençlere fikir verirken pek çok kişi de benzer şikayetlerini dile getirdi.
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Avukat Selma Dursun, anneniz, babanız zengin değilse avukat olmamanız gerektiğiniz söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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