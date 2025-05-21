Bir Avukat "Avukat Olmalı mıyım?" Sorusunu Yanıtladı: "Annen, Baban Zengin Değilse Olma"

Meslek seçimi, gençlerin hayatında kritik bir dönüm noktası. Geleceğe yönelik endişeler, bu süreçte onları etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu, gençlerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir ve genellikle gelecekteki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Özellikle ekonomik belirsizlikler, gençlerin meslek seçimlerini yaparken yaşadıkları kaygıyı daha da artırıyor.

Bir avukat 'Avukat olayım mı?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap gençlere fikir verirken pek çok kişi de benzer şikayetlerini dile getirdi.