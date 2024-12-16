Antalya Teknokent’in Başarı Öyküsü: Dr. İbrahim Yavuz ile Söyleşi

Teknokentimiz, girişimcilere yönelik destek programlarını artırarak hem akademik hem de endüstriyel iş birliği projelerine öncülük etti. Özellikle, teknoloji tabanlı start-up'ların küresel pazarlara açılmasını kolaylaştıran mentor desteği ve finansman programlarını hayata geçirdik. Bölgenin teknoloji girişimciliği potansiyelini artırarak Antalya Teknokent'i yenilikçi fikirlerin merkezi haline getirdi.

Antalya Teknokentimizde birçok başarılı projeye imza attık. Teknoloji Vadisi Projemiz bunlardan biri. Bu proje uluslararası alanda büyük bir proje. Teknoloji Vadisi Projemiz hem yerel girişimcilere önemli olanaklar sağlayan bir cazibe merkezi hem de birçok küresel şirketin operasyonlarını yöneteceği bir merkez olacak.

Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binamızda girişimcilerimiz ve teknoloji firmalarımız için modern ideal bir çalışma ortamı sunacağız. 7200 m² teknolojik yeni altyapı alana sahip Antalya Teknokent Ar-Ge 4 binamız sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebileceği bir inovasyon merkezi olacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ülkemiz savunma sanayisinin önemli bir değeri olan TUSAŞ arasındaki iş birliğinin ilk adımını 12 Mart 2022’de atmıştık. Ülkemizin savunma sanayi üretiminde en önemli kuruluşlarından biri olan Türk Havacılık Uzay Sanayii- Tusaş A.Ş. Milli Muharip Uçak Kaan’ın yazılımlarını Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te gerçekleştiriyor. Bu başarı şehrimiz için çok kıymetli.

Antalyamız için diğer önemli projelerimizden bir tanesi şehir kuluçkası projemiz. Şehrimize kazandırılacak olan ve proje çalışmaları sürdürülen Antalya Teknokent Şehir Kuluçka Projesi gençlerin teknolojik fikirlerine ekonomik değer kazanabilecekleri bir proje. Bu proje ile şehrimizde gençlerimizin gidip fikirlerini ticarileştirebilecekleri alanlar oluşturulacak. Girişimcilik ekosistemine sunulacak güzel bir katkı. Girişimcilerin farklı sektörel desteklere ve montörlere erişimi, teknolojik iş birlikleri ulusal ve uluslararası destekler ile kolaylaşacak.

Antalya Teknokentimizde yazılım, bilişim ve savunma sanayii dışında tarım sektörüne yönelik önemli projeler de yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en büyük tarım Teknokenti Projesi'ni hayata geçirdik. Antalya Teknokent Tarım Teknokenti Projemiz bölgesel kalkınmada yeni bir güç ve istihdam sağlayarak Antalya için yeni bir vizyon kazandıracak. Antalyamız için önemli bir proje olan tarım teknokenti projemiz ülke kalkınmasının ve bölgesel gelişim seviyesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir tarım ve tarım teknolojileri ile ülkemizin global ölçekte önemli bir konum haline gelmesine katkı sağlayacak.

Antalya Teknokent’in yürütücülüğünde Bitki Islahı İzolat Gen Bankası Projemiz ile tarım için stratejik bir öneme sahip Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için bitki ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek izolatlar için gen bankası ve uluslararası akredite laboratuvarının Antalyamızda kurulması ile ilgili proje çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Bu projelerimiz Antalya’nın sadece bir turizm şehri değil, aynı zamanda teknoloji ve bilişim üssü olarak uluslararası alanda tanınması için güçlü bir ekosistem oluşturmuştur.