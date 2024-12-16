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Teknoloji
Antalya Teknokent’in Başarı Öyküsü: Dr. İbrahim Yavuz ile Söyleşi

etiket Antalya Teknokent’in Başarı Öyküsü: Dr. İbrahim Yavuz ile Söyleşi

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
16.12.2024 - 13:23

Antalya, Akdeniz'in incisi, turizm ve doğal güzelliklerin yanı sıra artık teknoloji ve inovasyonun da merkezi haline gelmiş durumda. Antalya Teknokent, bu dönüşümün öncülerinden biri olarak, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamlı röportajda, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve diğer yetkililer, kurumun stratejilerini, başarılarını ve teknolojik yeniliklerle dolu gelecek vizyonunu detaylarıyla ele alıyorlar.

Bu yetkililerle yapılan derinlemesine görüşmeler, Antalya'nın teknoloji ve girişimcilik ekosistemi içinde nasıl bir rol üstlendiğini ve küresel teknoloji sahnesinde nasıl bir rekabet avantajı sağladığını ortaya koyuyor. Röportajımızda, Antalya Teknokent’in uluslararası rekabetçiliğe katkıda bulunan çeşitli projelerini ve girişimcilik ekosistemine sağladığı değerleri, sektörel iş birlikleri ile entegre edilmiş stratejilerini ve bu süreçlerin bölgeye nasıl yansıdığını, Dr. Yavuz’dan dinleyeceğiz. Gelişen teknoloji ekosistemi içinde Antalya’nın nasıl bir rol üstlendiğini ve global teknoloji sahnesinde nasıl bir rekabet avantajı sağladığını derinlemesine inceleyerek, Teknokent'in başarı hikayelerini ve geleceğe yönelik planlarını mercek altına alacağız.

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- Antalya Teknokent, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki geleceğini nasıl şekillendiriyor ve bölgesel ve küresel teknoloji manzarasına nasıl katkı sağlıyor?

- Antalya Teknokent, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki geleceğini nasıl şekillendiriyor ve bölgesel ve küresel teknoloji manzarasına nasıl katkı sağlıyor?

Antalya Teknokent, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki geleceğini şekillendirme noktasında çok önemli bir rol üstleniyor. Sadece yerel bir gelişim merkezi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı teşvik eden bir ekosistem yaratıyor. Antalya, turizm ve tarım sektörleriyle bilinse de Teknokentimiz, teknoloji ve girişimcilik alanında büyük bir potansiyele sahip. Burada gelişen start-up'lar ve teknoloji şirketleri, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor, istihdam yaratıyor ve bölgede nitelikli iş gücünü tutuyor. Ayrıca, üniversitelerle yakın iş birliği içerisinde yapılan Ar-Ge projeleri, teknolojinin ticari hale gelmesini kolaylaştırıyor ve böylece yerel sanayiye değerli çözümler sunuyor. Antalya Teknokent, küresel teknoloji ekosistemine de önemli katkılarda bulunuyor.

Geliştirilen yazılımlar, mobil uygulamalar ve diğer teknoloji ürünleri, dünya çapındaki pazarlara sunulabiliyor. Bu sayede, Türkiye’nin teknoloji alanındaki uluslararası rekabetçiliği artıyor. Ayrıca, Antalya Teknokent’in küresel iş birlikleri ve ortak projeleri sayesinde, buradaki firmalar dünya çapında tanınırlık kazanabiliyor ve yurt dışındaki iş fırsatlarına erişebiliyor. Bu da Türkiye’nin küresel ticaret hacmine katkı sağlıyor. Antalya Teknokent, girişimciler için çok önemli bir ekosistem. Burada, girişimcilik ruhu destekleniyor, genç yeteneklere mentorluk sağlanıyor ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm altyapı sunuluyor. Aynı zamanda, yurt dışından gelen yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelerek, Türkiye’nin teknoloji odaklı büyümesine katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, Antalya Teknokent, bölgesel kalkınma ve küresel teknoloji manzarası açısından çok önemli bir merkez. Hem yerel sanayiye hem de küresel teknoloji ekosistemine değerli katkılar sunarak, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki geleceğini şekillendiriyor.

- Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz'un liderliğinde Teknokent hangi stratejik kararları almıştır ve bu kararlar Teknokent'in geleceği üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır?

Teknokentimiz, girişimcilere yönelik destek programlarını artırarak hem akademik hem de endüstriyel iş birliği projelerine öncülük etti. Özellikle, teknoloji tabanlı start-up'ların küresel pazarlara açılmasını kolaylaştıran mentor desteği ve finansman programlarını hayata geçirdik. Bölgenin teknoloji girişimciliği potansiyelini artırarak Antalya Teknokent'i yenilikçi fikirlerin merkezi haline getirdi. 

Antalya Teknokentimizde birçok başarılı projeye imza attık. Teknoloji Vadisi Projemiz bunlardan biri. Bu proje uluslararası alanda büyük bir proje. Teknoloji Vadisi Projemiz hem yerel girişimcilere önemli olanaklar sağlayan bir cazibe merkezi hem de birçok küresel şirketin operasyonlarını yöneteceği bir merkez olacak.

Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binamızda girişimcilerimiz ve teknoloji firmalarımız için modern ideal bir çalışma ortamı sunacağız.     7200 m² teknolojik yeni altyapı alana sahip Antalya Teknokent Ar-Ge 4 binamız sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilebileceği bir inovasyon merkezi olacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ülkemiz savunma sanayisinin önemli bir değeri olan TUSAŞ arasındaki iş birliğinin ilk adımını 12 Mart 2022’de atmıştık. Ülkemizin savunma sanayi üretiminde en önemli kuruluşlarından biri olan Türk Havacılık Uzay Sanayii- Tusaş A.Ş. Milli Muharip Uçak Kaan’ın yazılımlarını Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te gerçekleştiriyor. Bu başarı şehrimiz için çok kıymetli.

Antalyamız için diğer önemli projelerimizden bir tanesi şehir kuluçkası projemiz. Şehrimize kazandırılacak olan ve proje çalışmaları sürdürülen Antalya Teknokent Şehir Kuluçka Projesi gençlerin teknolojik fikirlerine ekonomik değer kazanabilecekleri bir proje. Bu proje ile şehrimizde gençlerimizin gidip fikirlerini ticarileştirebilecekleri alanlar oluşturulacak. Girişimcilik ekosistemine sunulacak güzel bir katkı. Girişimcilerin farklı sektörel desteklere ve montörlere erişimi, teknolojik iş birlikleri ulusal ve uluslararası destekler ile kolaylaşacak.

Antalya Teknokentimizde yazılım, bilişim ve savunma sanayii dışında tarım sektörüne yönelik önemli projeler de yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en büyük tarım Teknokenti Projesi'ni hayata geçirdik. Antalya Teknokent Tarım Teknokenti Projemiz bölgesel kalkınmada yeni bir güç ve istihdam sağlayarak Antalya için yeni bir vizyon kazandıracak. Antalyamız için önemli bir proje olan tarım teknokenti projemiz ülke kalkınmasının ve bölgesel gelişim seviyesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir tarım ve tarım teknolojileri ile ülkemizin global ölçekte önemli bir konum haline gelmesine katkı sağlayacak.

Antalya Teknokent’in yürütücülüğünde Bitki Islahı İzolat Gen Bankası Projemiz ile tarım için stratejik bir öneme sahip Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi için bitki ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek izolatlar için gen bankası ve uluslararası akredite laboratuvarının Antalyamızda kurulması ile ilgili proje çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Bu projelerimiz Antalya’nın sadece bir turizm şehri değil, aynı zamanda teknoloji ve bilişim üssü olarak uluslararası alanda tanınması için güçlü bir ekosistem oluşturmuştur.

- Antalya Teknokent'in yürüttüğü ana projeler nelerdir ve bu projelerin yerel ve ulusal ekonomiye etkileri nasıldır?

- Antalya Teknokent'in yürüttüğü ana projeler nelerdir ve bu projelerin yerel ve ulusal ekonomiye etkileri nasıldır?

Teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'nin öncü teknokentlerinden biri olarak, amacımız bölgedeki girişimcilik ve inovasyon ekosistemini geliştirmek, teknoloji tabanlı iş fikirlerini desteklemek ve yerel ile ulusal ekonomiye katma değer sağlamaktır. Bu kapsamda birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi Projemiz, Tarım Teknokenti Projemiz, Tübitak 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı,  Tübitak 1601 Yenilik Ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı, Tübitak Bigg Plus Mentor Arayüz Programı,  Uluslararasılaşma Kapsamında Cosme Avrupa Birliği Projemiz, Baka Girisimcilik Ekosisteminin Gelistirilmesi Projesi Kapsamında Yapay Zeka Ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı, Antalya Teknokent ve Ansiad Melek Yatırım Ağı, Akdeniz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Gsyf), Ideacare,  Sustaincare ve Businesscare Hızlandırma Programlarımız ile bölgesel ve ulusal ekonomiye daha fazla değer katmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknoloji odaklı bu projeler, Türkiye’nin global rekabet gücünü artıran önemli adımlardır.

- Teknokent'in girişimcilik ve inovasyon ekosistemine sunduğu katkılar nelerdir ve bu katkılar nasıl bir dönüşüm yaratmaktadır?

Antalya Teknokent olarak, girişimcilik ve inovasyonun desteklenmesi için birçok çalışma ve projeler yürütüyoruz. Bünyemizde bulunan modern ofisler, laboratuvarlar ve prototip geliştirme alanlarıyla girişimcilerimize ihtiyaç duydukları altyapıyı sağlıyoruz. Bunun yanında, teknoloji transfer ofisimizle girişimcilere proje geliştirme, fon kaynaklarına erişim ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik ediyoruz. Eğitim programları, mentorluk hizmetleri ve girişimcilik yarışmaları düzenleyerek, hem yeni fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik ediyor hem de girişimcilerimizin küresel pazarlara açılmalarını destekliyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek de bizim öncelikli misyonlarımızdan biri. Akademik bilgi birikimini, sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturuyor; bu sayede yenilikçi projelerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca, Antalya’nın turizm, tarım ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini bir araya getirerek sektörler arası yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine öncülük ediyoruz.    

Girişimcilerimize, bölgenin güçlü yanlarını kullanarak fark yaratabilecekleri fırsatlar sunuyoruz. Teknokent’te desteklediğimiz girişimlerin başarı hikayeleri, Antalya ve çevresinde girişimcilik ekosisteminin hızla büyümesini sağladı. Bu dönüşüm sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da ciddi etkiler yaratıyor. Antalya, teknoloji tabanlı projelerin sayısının artmasıyla bir inovasyon merkezi olarak anılmaya başladı. Girişimcilerimizin küresel pazarlara açılması, bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklerken, istihdam olanaklarının çeşitlenmesine ve genç yeteneklerin Antalya’ya çekilmesine katkı sağlıyor. Tarım, turizm ve sanayi gibi geleneksel sektörlerde dijital dönüşüm projelerini destekleyerek, bu alanlarda verimlilik ve rekabet gücünü artırıyoruz.

Antalya Teknokent olarak vizyonumuz, sadece girişimcilere destek olmakla sınırlı değil; aynı zamanda Antalya’yı bir inovasyon ve teknoloji üssü haline getirmek. Bölgenin potansiyelini kullanarak, yerelden küresele yayılan bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.

Antalya Teknokent’te yer alan firmaların başarı hikayeleri ve örnek projelerinden bahseder misiniz?

Antalya Teknokent’te yer alan firmaların başarı hikayeleri ve örnek projelerinden bahseder misiniz?

Antalya Teknokent olarak, inovasyon ve Ar-Ge odaklı firmalara destek sağlayarak onların ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atmalarına olanak tanıyoruz. Bu süreçte pek çok firmamızın örnek projeleri, Teknokentimizin gücünü ve vizyonunu yansıtıyor. Bazı örnekleri sizinle paylaşmak isterim. Antalya'nın tarım alanındaki potansiyelini teknolojiyle buluşturan firmalarımız, dijital tarım çözümleri ve akıllı sulama sistemleri gibi projeler geliştirdi. Bu projeler, akıllı tarım cihazlarının yanı sıra yapay zeka destekli analizler sunarak tarımsal verimliliği artırmıştır. Yazılım sektöründe çalışan firmalarımız, turizm, sağlık, seyahat, üretim süreçlerini optimize eden özel ERP sistemleri geliştirdi. Firmalarımızın ortaya çıkardığı ürünler ve geliştirdikleri projeler hem yerli hem de yabancı büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih ediliyor. Bu projeler, Antalya Teknokent'in sadece tarım ve sağlık değil, dijital dönüşüm alanında da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Teknokent bünyesindeki firmalarımız, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) projelerine aktif olarak katılıyor. Bu sayede global iş birlikleri geliştiriyor ve ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyor.

Bir diğer önemli proje ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) firmamız tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Kaan projesinin yazılım Ar-Ge çalışmalarının burada gerçekleştirilmesidir. Bu proje, Türkiye’nin savunma alanındaki en prestijli projelerinden biri olmasının yanı sıra, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlama misyonunu da üstleniyor. TUSAŞ, Milli Muharip Uçak Kaan’ın yazılım Ar-Ge süreçlerinde ileri teknoloji çözümlerini ve yenilikçi yaklaşımları Teknokentimizde geliştiriyor.

Bu başarı hikayeleri, Antalya Teknokent’in inovasyon ekosisteminin gücünü gösteriyor. Bizim öncelikli hedefimiz, firmalarımızın ihtiyaçlarına uygun destek programları sunarak, onları ulusal ve uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir hale getirmek. Gelecekte, çok daha fazla başarı hikayesini birlikte yazacağımıza inanıyorum.

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- Antalya Teknokent'in global teknoloji alanında nasıl bir rekabet avantajı sağladığı ve uluslararası iş birlikleri nasıl şekillendiriliyor?

Antalya Teknokent, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketlerinin ilgisini çekiyor. Bu durum, uluslararası iş birliklerine zemin hazırlıyor.

Bunun yanı sıra, Antalya Teknokent'in sunduğu yenilikçi ekosistem, küresel rekabetin bir diğer önemli parçasıdır. Teknokentimizde, girişimciler, start-up'lar, Ar-Ge merkezleri ve büyük teknoloji şirketleri bir arada çalışabiliyor. Bu çeşitlilik, sadece yerel değil, aynı zamanda global çapta da iş birliklerine olanak tanıyor. Hızlandırıcı programlarımız, mentorluk hizmetlerimiz ve destekleyici altyapımız, global teknoloji firmalarının Türkiye pazarına giriş yapmasını kolaylaştırıyor.

Dünyanın farklı bölgelerindeki teknoloji fuarları, konferanslar ve iş birliği platformları sayesinde ise, global alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu ağlara dahil oluyoruz. Bu sayede, Antalya Teknokent'teki firmalar, dünya çapında iş fırsatlarıyla karşılaşıyor ve yeni iş birliklerine kapı aralıyoruz.

Ayrıca, üniversitelerle iş birliklerimiz de bizim rekabet avantajımızı artırıyor. Antalya Teknokent, başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere, güçlü akademik iş birliklerine sahip bir yapıya sahip. Bu, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetlerini destekliyor. Küresel teknoloji trendlerine uygun eğitim programları, teknoloji odaklı insan kaynağının gelişmesine olanak tanıyor ve bu da firmalarımıza ciddi bir avantaj sağlıyor. Özetlemek gerekirse, Antalya Teknokent, güçlü coğrafi konumu, yenilikçi ekosistemi, uluslararası iş birlikleri ve eğitim altyapısı ile global teknoloji alanında rekabet avantajı sağlıyor. Bu dinamik yapı, sadece Türkiye'deki değil, dünya çapındaki teknoloji firmalarıyla iş birliklerinin şekillendirilmesinde de büyük bir rol oynuyor. Teknokent'in küresel inovasyon ağlarına katılımı, yerel girişimciler için küresel fırsatlara kapı aralamakta ve Antalya'nın teknoloji sektöründeki gücünü artırmaktadır.

- Teknokent bünyesinde geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetler hangileridir ve bu ürünlerin piyasaya sürülme süreçleri nasıl işlemektedir?

- Teknokent bünyesinde geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetler hangileridir ve bu ürünlerin piyasaya sürülme süreçleri nasıl işlemektedir?

Antalya Teknokent, birçok yenilikçi ürün ve hizmetin geliştirildiği, dinamik bir teknoloji ekosistemine sahip bir merkezdir. Teknokent bünyesinde, özellikle yazılım geliştirme, yapay zeka, biyoteknoloji, enerji verimliliği, gıda, tarım savunma sanayii ve siber güvenlik gibi alanlarda önemli projeler hayata geçirilmektedir.

Örneğin, yapay zeka alanında, sağlık sektörü için erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi süreçlerini optimize eden çözümler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, enerji verimliliği projeleri hem çevre dostu çözümler hem de işletmeler için maliyet tasarrufu sağlayan yenilikçi ürünler geliştiriyor. Tarımda ise, akıllı sulama sistemleri ve veri analitiği ile daha verimli üretim süreçleri sağlanmaktadır. Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgemizde yürütülen projeler kapsamında ortaya çıkan inovatif ürünleri sizlerle paylaşmak isterim. Antalya Teknokent’te yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmalarımızdan Bilgi Transferinin projesi kapsamında geliştirmiş olduğu Dijital İşgücü Arya-AI ürünü, animasyon sektörüne yönelik yazılım geliştiren firmalarımızdan ISF Film ve ISF Yazılım’ın ISF ve Hayrimatör ürünleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalarımızdan Savhatek Savunma’nın Alperen Gözcü ürünü, Ülkemizin savunma sanayii alanında göz bebeği, Teknokentimizde yazılımlarını geliştirdiği TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak KAAN’ı ve sağlık alanında çalışmalar yürüten Babylife şirketimizin yağ dokudan mezenkimal kök hücre izolasyonu doku transfer kiti bunlardan bazılarıdır. Bu tür projeler, yerel pazarda büyük bir ilgi görmekle kalmayıp, küresel pazara açılabilme potansiyeli de taşıyor.

Piyasaya sürülme süreçlerine gelince, bu süreç oldukça titiz bir planlama gerektirmektedir. İlk aşamada, geliştirilen ürün veya hizmetin prototipi oluşturuluyor ve bu prototip, genellikle bir pilot uygulama ile test ediliyor. Pilot uygulama, ürünün gerçek dünya koşullarında nasıl performans gösterdiğini görmek için önemli bir fırsat sunuyor. Kullanıcı geri bildirimleri alınarak, ürünün iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Sonrasında, ürün pazara sunulmadan önce Teknokent'in sunduğu hızlandırıcı programlar, mentorluk hizmetleri ve Ar-Ge destekleri devreye giriyor. Bu desteklerle, girişimciler ürünlerini piyasaya daha sağlam bir şekilde sunuyorlar. Ayrıca, Teknokent, ürünlerin uluslararası pazarlara açılması için girişimcilere küresel bağlantılar, fuar katılımları ve iş birlikleri konusunda rehberlik sağlıyor. Bu süreç hem yerel hem de global pazarda başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca, ürünün ticarileşmesi aşamasında, Teknokent’in sağladığı finansal destekler ve teşvikler de oldukça önemli. Girişimciler, devlet destekli Ar-Ge teşvikleri ve yatırımcılarla kurulan güçlü bağlantılar sayesinde ürünlerini daha hızlı bir şekilde piyasaya sunabiliyorlar. Yine de bu süreç, sürekli bir geliştirme ve iyileştirme döngüsüdür. Ürünün başarısı, yalnızca başlangıçtaki aşamalarda değil, piyasaya sürüldükten sonra da kullanıcı geri bildirimleri ve devam eden iyileştirmelerle pekiştirilmektedir.

Sonuç olarak, Antalya Teknokent bünyesinde geliştirilen yenilikçi ürünler, titiz bir geliştirme sürecinin ardından, piyasaya sunuluyor. Bu süreç, güçlü bir Ar-Ge altyapısı, mentorluk desteği ve küresel iş birlikleriyle destekleniyor. Teknokent’in sunduğu bu avantajlar, ürünlerin küresel pazarlarda da rekabetçi olmasını sağlıyor.

- Teknokent'in eğitim ve araştırma faaliyetleri nasıl organize edilmekte ve bu faaliyetlerin bölgesel kalkınmaya etkileri nelerdir?

Teknokent'in eğitim ve araştırma faaliyetlerinin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri çok yönlüdür. İlk olarak, Teknokent'in sunduğu eğitim imkanları, bölgedeki gençlerin teknoloji ve girişimcilik konularında yetkinleşmesini sağlamakta, bu da iş gücünün kalitesini artırmaktadır. Eğitimli ve nitelikli iş gücü hem yerel firmaların hem de global şirketlerin Antalya'ya yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Araştırma faaliyetlerinin etkisi ise doğrudan ekonomiye yansımaktadır. Teknokent'teki Ar-Ge projeleri, yerel sanayi ve işletmelere yeni teknolojiler kazandırarak, verimliliklerini artırmalarına ve rekabetçiliklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu da bölgesel ekonominin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bölgeye yeni iş imkanları yaratılmakta, yerel girişimcilerin global pazara açılması sağlanmaktadır.

Teknokent'in araştırma ve eğitim faaliyetleri aynı zamanda yerel iş birliklerini güçlendirmekte ve bölgedeki diğer sektörlerle entegrasyonu artırmaktadır. Özellikle gıda, tarım ve enerji gibi sektörel alanlarda yürütülen projeler, bölgedeki üretim süreçlerini iyileştirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. Özetlemem gerekirse, Antalya Teknokent'in eğitim ve araştırma faaliyetleri, bölgesel kalkınmayı doğrudan etkilemektedir. Bu faaliyetler, nitelikli iş gücü oluşturulmasına, yerel ekonominin çeşitlenmesine, yeni iş fırsatlarının yaratılmasına ve bölgenin küresel rekabet gücünün artmasına olanak sağlamaktadır. Teknokent, bu sayede sadece bir teknoloji merkezi değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın önemli bir gücü olmaktadır.

 

- Akademik İş birlikleri ve Eğitim Faaliyetleri: Üniversite-Sanayi İş birliklerinden bahseder misiniz?

- Akademik İş birlikleri ve Eğitim Faaliyetleri: Üniversite-Sanayi İş birliklerinden bahseder misiniz?

Üniversite-sanayi iş birlikleri, Antalya Teknokent’in temel taşlarından birini oluşturuyor ve bu iş birlikleri, hem akademik dünyadaki bilgi birikimini sanayiye aktarmak hem de sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönlendirmek adına büyük bir öneme sahip. Özellikle Akdeniz Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri çok kapsamlı. Teknokent ve üniversite arasındaki güçlü iş birliği, sadece teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanlarında ciddi bir sinerji yaratıyor. Üniversite, kendi araştırmalarını sanayiyle paylaşarak, inovatif çözümlerin hızlı bir şekilde ticarileşmesini sağlarken, sanayi de üniversitenin bilgi altyapısından ve araştırma gücünden yararlanabiliyor.

Bu iş birlikleri, öğrencilerin akademik öğrenimlerinin yanında uygulamalı deneyim kazanmalarını da sağlıyor. Teknokent’teki firmalar, üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanları sunarak, onları iş dünyasına hazırlıyor. Öğrenciler, burada kazandıkları becerilerle, mezun olduktan sonra sektördeki yenilikçi projelere katkı sağlayabilecek donanıma sahip oluyorlar. Eğitim faaliyetleri konusunda da birçok program ve sertifika eğitimi düzenliyoruz. Hem sanayi profesyonellerine hem de üniversite öğrencilerine yönelik olarak teknoloji ve inovasyon alanlarında çeşitli seminerler organize ediyoruz. Bu eğitimler, katılımcıların yeni nesil teknolojilere hakim olmalarını sağlıyor ve onları sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştiriyor.

Teknokentimizde, girişimcilere yönelik hızlandırıcı programlar ve sunduğumuz mentorluk desteği, akademik temele dayalı girişimlerin büyümesine olanak tanıyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri, özellikle bu girişimlerin başarıya ulaşmasına yardımcı oluyor. Akdeniz Üniversitesi ile yürüttüğümüz projeler, öğrencilere ve genç girişimcilere uygulamalı deneyim kazandırırken, aynı zamanda yeni iş fikirlerinin ve inovatif çözümlerin doğmasına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda ifade edebilirim ki, üniversite-sanayi iş birlikleri, Teknokent’in sağladığı güçlü ekosistemin en önemli parçalarından biridir. Bu iş birlikleri sayesinde, hem akademik dünyada üretilen yenilikçi fikirler hızla sanayiye aktarılmakta hem de sanayi sektörü, üniversitelerin araştırma ve eğitim altyapısından faydalanarak gelişmeye devam etmektedir. Bu sinerji, bölgesel kalkınma ve küresel rekabet gücü açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır.

- 10. Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Teknokent ev sahipliğinde nasıl bir etki yaratmıştır ve bu zirvenin bölgesel teknoloji ekosistemine katkıları nelerdir?

Anadolu’nun en büyük bilişim zirvesi olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Teknokent ev sahipliğinde bölgesel teknoloji ekosisteminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl ‘‘Yıldızlara Uzan, Geleceği Tasarla’’ temasıyla düzenlediğimiz Zirvemiz ile 5000 üzeri katılımcıyı, birbirinden değerli 12 konuşmacıyı ve panelistleri ağırladık. Zirvemiz, yalnızca yerel teknoloji ve bilişim sektörünü değil, aynı zamanda küresel teknoloji yeniliklerini de yakından takip eden bir etkinlik haline gelmiştir. 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi hem akademik dünyadan hem de sanayiden pek çok önemli paydaşı bir araya getirerek, Antalya'nın teknoloji alanındaki vizyonunu güçlendirmiştir.

Zirve, teknoloji alanında farklı sektörlerden gelen uzmanları, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek, bölgedeki inovasyon ekosistemine büyük katkı sağlamıştır. Teknokentimiz ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, bölgemizin teknoloji dünyasında daha fazla tanınmasına ve global iş birliklerinin kurulmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, zirvemiz katılım gösteren firmalar ve girişimciler, iş yapma kültürlerini geliştirmek için önemli fırsatlar elde etmekte, yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamıştır.

Bir diğer önemli katkı ise, bölgedeki genç girişimcilerin ve teknoloji profesyonellerinin eğitimine yönelik fırsatlar yaratmasıdır. Zirve, teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençler için ilham verici bir ekosistem olmuştur. Katılımcılar, global düzeydeki uzmanlarla bir araya gelerek, sektördeki en yeni gelişmeleri öğrenme şansı bulmuştur. Bu da bölgenin eğitimli iş gücünün gelişmesine ve yerel teknoloji firmalarının daha yenilikçi ürünler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, zirve kapsamında yapılan konuşmalar, sunumlar ve paneller katılımcılara sektörün en yeni yönlerini tanıma ve teknolojik yenilikler hakkında bilgi edinme fırsatı sunmuştur. Bu tür etkinlikler, bölgenin teknoloji kapasitesini artırmak ve uluslararası düzeyde daha fazla görünürlük kazanmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için de önemli bir ekosistem oluşturduğunu söyleyebilirim. Teknoloji, yazılım, yapay zeka, savuma sanayii, biyoteknoloji gibi alanlarda yeni iş birlikleri kurulmuş, yerel firmalar global pazarlara açılma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda, Antalya Teknokent ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki iş birliklerini pekiştirerek, akademik ve sanayi dünyası arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlamıştır.

Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Teknokent iş birliğiyle, bölgesel teknoloji ekosisteminin güçlenmesine, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına ve bölgedeki girişimcilik kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu kapsamda her yönüyle mükemmel bir zirve gerçekleştirmenin gururunu bir kez daha yaşadığımızı ifade edebilirim.

Antalya Teknokent, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon haritasında parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. Dr. İbrahim Yavuz liderliğinde yürütülen stratejik projeler ve inisiyatifler, Antalya'yı sadece bir turizm cenneti olmaktan öte, bir teknoloji ve girişimcilik hub'ına dönüştürmüş durumda. Bu röportajda Dr. Yavuz ve ekibi, Antalya Teknokent'in girişimcilik ekosistemine sağladığı katkıları, yürütülen projeleri ve geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili değerli bilgiler paylaştı. Kendilerinin detaylı ve açıklayıcı yanıtları, Teknokent’in uluslararası iş birlikleri ve eğitim altyapısı ile nasıl bir rekabet avantajı sağladığını ve bölgesel kalkınmada nasıl bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

Dr. Yavuz’a, yoğun programına rağmen bizlerle bu değerli bilgileri paylaştığı ve röportajımıza ayırdığı zaman için derin minnettarlığımızı sunuyoruz. Onun liderliğinde Antalya Teknokent hem yerel hem de global düzeyde etkili bir gelişim göstermeye devam etmekte ve bölgesel kalkınmanın yanı sıra, teknolojik dönüşümün de öncüsü olarak kalmaktadır. Gelecekte, Antalya Teknokent'in daha birçok başarı hikayesini yazacağına ve teknoloji sektöründe Türkiye’yi dünya çapında temsil edeceğine şüphemiz yok.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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