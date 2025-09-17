Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayan Çift Online Nişanlandı
Uzak mesafe ilişkisi yaşamak ince bir çizgiye benziyor... Ya o bağ kuvvetlenir ya da 'Zaten uzağız' denilerek bitirilir. Ancak sabredip muradına erenler de yok değil. 'İsteyince oluyor', 'Seven bir yolunu bulur' cümlelerinin karşılığı çiçeği burnunda bir çift yaşadı. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir çift görüntülü görüşmeyle nişanlandı.
Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift eşi benzeri görülmemiş bir nişana imza attı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
