Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayan Çift Online Nişanlandı

Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayan Çift Online Nişanlandı

17.09.2025 - 17:06

Uzak mesafe ilişkisi yaşamak ince bir çizgiye benziyor... Ya o bağ kuvvetlenir ya da 'Zaten uzağız' denilerek bitirilir. Ancak sabredip muradına erenler de yok değil. 'İsteyince oluyor', 'Seven bir yolunu bulur' cümlelerinin karşılığı çiçeği burnunda bir çift yaşadı. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir çift görüntülü görüşmeyle nişanlandı.

O paylaşım şöyleydi👇🏻

Uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift eşi benzeri görülmemiş bir nişana imza attı.

Yurt dışında yaşayan damat nişanına online katıldı. Nişandan fotoğraflar paylaşan kullanıcı ise o fotoğraflara “Damat bey yurt dışındaydı biz de böyle bir çekim yaptık” notunu düştü.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

