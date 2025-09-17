Uzak Mesafe İlişkisi Yaşayan Çift Online Nişanlandı

Uzak mesafe ilişkisi yaşamak ince bir çizgiye benziyor... Ya o bağ kuvvetlenir ya da 'Zaten uzağız' denilerek bitirilir. Ancak sabredip muradına erenler de yok değil. 'İsteyince oluyor', 'Seven bir yolunu bulur' cümlelerinin karşılığı çiçeği burnunda bir çift yaşadı. Uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir çift görüntülü görüşmeyle nişanlandı.