Ütü Yanığı Tasarımıyla 50 Bin Liradan Satışa Sunulan Gömlek Hakkında İki Çift Lafı Olanlar

Modada neyin ne zaman trend olacağını veya hangi tasarımlara ne kadar fiyat biçileceğini asla kestiremiyorsunuz. Bir zamanlar asla tercih edilmeyecek kıyafetler bir anda moda olabiliyor. Vetements isimli bir giyim markasının son tasarımı ise bunlardan biri. Pek çok kişinin kabusu olan beyaz kıyafet üzerinde ütü unutma travmasını tasarlayarak 1.139 dolar değer biçilen gömlek bir anda goygoycuların diline düştü.