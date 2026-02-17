Ütü Yanığı Tasarımıyla 50 Bin Liradan Satışa Sunulan Gömlek Hakkında İki Çift Lafı Olanlar
Modada neyin ne zaman trend olacağını veya hangi tasarımlara ne kadar fiyat biçileceğini asla kestiremiyorsunuz. Bir zamanlar asla tercih edilmeyecek kıyafetler bir anda moda olabiliyor. Vetements isimli bir giyim markasının son tasarımı ise bunlardan biri. Pek çok kişinin kabusu olan beyaz kıyafet üzerinde ütü unutma travmasını tasarlayarak 1.139 dolar değer biçilen gömlek bir anda goygoycuların diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o gömlek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve yakından görünümü...
Gelin tepkilere bakalım.
İlginç bir bilgi de geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın