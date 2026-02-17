onedio
Ütü Yanığı Tasarımıyla 50 Bin Liradan Satışa Sunulan Gömlek Hakkında İki Çift Lafı Olanlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2026 - 23:00

Modada neyin ne zaman trend olacağını veya hangi tasarımlara ne kadar fiyat biçileceğini asla kestiremiyorsunuz. Bir zamanlar asla tercih edilmeyecek kıyafetler bir anda moda olabiliyor. Vetements isimli bir giyim markasının son tasarımı ise bunlardan biri. Pek çok kişinin kabusu olan beyaz kıyafet üzerinde ütü unutma travmasını tasarlayarak 1.139 dolar değer biçilen gömlek bir anda goygoycuların diline düştü.

İşte o gömlek...

Ve yakından görünümü...

Gelin tepkilere bakalım.

twitter.com

İlginç bir bilgi de geldi.

twitter.com

👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
