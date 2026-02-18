onedio
ABD Başkanı Donald Trump Dünyanın Farklı Ülkelerinde Doğsa Nasıl Görünürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
18.02.2026 - 12:37

Beyaz Saray'a ikinci kez oturmasının ardından tüm dünyanın gündemini değiştiren ABD Başkanı Donald Trump şüphesiz dünyanın en çok tanınan figürlerinden. Bu yüzden yapay zekayla içerik üretenlerin de bir numaralı malzemesi. Özellikle mizahi konulara değinen içerik üreticileri ABD Başkanını sık sık videolarına meze ediyor. Peki Donald Trump başka ülkelerde doğsaydı nasıl görünürdü?

Özellikle Trump'ın Türk versiyonuna gelen yorumlar şu şekilde;

'Tırampoğlu müthiş olmuş LANNN'

'Türk olan Melih Gökçek ikizi gibi'

'Yapay zekâ gerçekten çok acayip bir şey; milletlerin yüz hatlarına da hakim.'

'1988 Karayolları Genel Müdürü'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
