Tatlı Krizine Girenlerden Ummadık Anne Yanıtlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tatlı Krizine Girenlerden Ummadık Anne Yanıtlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.02.2026 - 17:51

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

twitter.com

Varış Zamanı en seçkin kitapçılarda...

twitter.com

Olması gereken porsiyon.

twitter.com

Devam ediyoruz!

twitter.com

Cidden!

twitter.com
Tespit ve itiraf...

twitter.com

Lidyalılar isyanda.

twitter.com

👇

twitter.com

Şöyle motive olacaksın!

twitter.com

👇

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
