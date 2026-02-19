Televizyon Dünyasıyla Ramazan Mizahını Harmanlayarak Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları
Ramazan ayının ilk günü geldi çattı. X'in mizahşörleri bu yıl da ilk günden harekete geçti. Ramazan neşesini televizyon dünyasıyla harmanlayıp kahkaha tufanı yaratanlar bu yıl da iş başında. Bakalım goygoyseverler, bu Ramazan televizyon ekranlarından neleri duygularına ve neşesine tercüman etmiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Üstünden o kadar yıl geçtiğine inanmak çok zor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Herkes nereye gitti?
3. O artık padişah oldu gelemez.
4. İkinci gün alışacağız.
5. Yeni bölüm yayınlanana kadar buna güleceğim maalesef.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Herkes sakin olsun arkadaşlar.
7. Hoşça kalın rujlar...
8. Bu sahneyi unutmak mümkün olmayacak 😂
9. İlk günden yapmayın şunu!
10. Bu yıl bizim çevrede artış tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 29 gün kaldı.
12. İftara kaç dakika kaldı?
13. İftara 5 dakika kala regl olmak desek...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın