Televizyon Dünyasıyla Ramazan Mizahını Harmanlayarak Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

Televizyon Dünyasıyla Ramazan Mizahını Harmanlayarak Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 12:29

Ramazan ayının ilk günü geldi çattı. X'in mizahşörleri bu yıl da ilk günden harekete geçti. Ramazan neşesini televizyon dünyasıyla harmanlayıp kahkaha tufanı yaratanlar bu yıl da iş başında. Bakalım goygoyseverler, bu Ramazan televizyon ekranlarından neleri duygularına ve neşesine tercüman etmiş?

1. Üstünden o kadar yıl geçtiğine inanmak çok zor...

twitter.com

2. Herkes nereye gitti?

twitter.com

3. O artık padişah oldu gelemez.

twitter.com

4. İkinci gün alışacağız.

5. Yeni bölüm yayınlanana kadar buna güleceğim maalesef.

twitter.com
6. Herkes sakin olsun arkadaşlar.

7. Hoşça kalın rujlar...

twitter.com

8. Bu sahneyi unutmak mümkün olmayacak 😂

9. İlk günden yapmayın şunu!

10. Bu yıl bizim çevrede artış tespit edildi.

twitter.com
11. 29 gün kaldı.

12. İftara kaç dakika kaldı?

twitter.com

13. İftara 5 dakika kala regl olmak desek...

