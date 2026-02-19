Senarist Değişti, İnceleme Başvurusu Yapıldı: Aynı Yağmur Altında'nın Domuz Eti Sahnesiyle İlgili Yeni Gelişme
Atv ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar gibi isimlerin rol aldığı dizinin ikinci bölümünde yer alan domuz eti sahnesi tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından senarist değişti ve RTÜK üyesi İlhan Taşçı, inceleme başlatılması için RTÜK'e başvurduğunu açıkladı. Gelişmelerin ardından bir hamle de dizinin resmi hesabından geldi.
Aynı Yağmur Altında'nın ikinci bölümünde yer alan domuz eti sahnesinin ardından birçok ünlü isim de dahil olmak üzere sosyal medyada tepkiler yükseldi.
Tüm tepkilerin ardından domuz eti sahnesiyle ilgili bir hamle de dizinin resmi hesabından geldi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
