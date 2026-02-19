onedio
Senarist Değişti, İnceleme Başvurusu Yapıldı: Aynı Yağmur Altında'nın Domuz Eti Sahnesiyle İlgili Yeni Gelişme

Senarist Değişti, İnceleme Başvurusu Yapıldı: Aynı Yağmur Altında'nın Domuz Eti Sahnesiyle İlgili Yeni Gelişme

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 11:41

Atv ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar gibi isimlerin rol aldığı dizinin ikinci bölümünde yer alan domuz eti sahnesi tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından senarist değişti ve RTÜK üyesi İlhan Taşçı, inceleme başlatılması için RTÜK'e başvurduğunu açıkladı. Gelişmelerin ardından bir hamle de dizinin resmi hesabından geldi.

Aynı Yağmur Altında'nın ikinci bölümünde yer alan domuz eti sahnesinin ardından birçok ünlü isim de dahil olmak üzere sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Müslüman bir aileye akşam yemeğinde domuz eti servis edilmesi izleyiciyi öfkelendirdi. Gelen tepkilerin ve düşük reytinglerin ardından senarist değişti. Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin senaryo ekibine Yalı Çapkını'nın efsane senaristi Mehmet Barış Günger dahil oldu. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken RTÜK üyesi İlhan Taşçı da inceleme başlatılması için RTÜK'e başvurduğunu açıkladı.

Tüm tepkilerin ardından domuz eti sahnesiyle ilgili bir hamle de dizinin resmi hesabından geldi.

Domuz eti sahnesiyle ilgili paylaşım, dizinin resmi hesabından kaldırıldı. Ancak sahne, dizinin yayınlanan bölümünden çıkarılmadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
