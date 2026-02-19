"Hırsız Sen misin?" Survivor'da Ünlüler Takımından Biri Gizlice Yapımın Yemeğini Aldı, Ortalık Karıştı!
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümüne yapım ekibinin Ünlüler takımına yaptığı uyarı damga vurdu. Yapım ekibi, Ünlüler takımından birinin kendilerinin yemek poşetini aldığını söyledi ve 'rapor edeceğim' diyerek uyarıda bulundu. Söylenenler Ünlüler takımını karıştırdı.
Survivor'da Ünlüler takımında biri yapım ekibinin barakasına girerek yemeklerini aldı.
Dün akşamki bölümden yapım ekibinin sinirlendiği anlar:
Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
