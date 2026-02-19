onedio
"Hırsız Sen misin?" Survivor'da Ünlüler Takımından Biri Gizlice Yapımın Yemeğini Aldı, Ortalık Karıştı!

survivor
Merve Ersoy
19.02.2026 - 09:13

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümüne yapım ekibinin Ünlüler takımına yaptığı uyarı damga vurdu. Yapım ekibi, Ünlüler takımından birinin kendilerinin yemek poşetini aldığını söyledi ve 'rapor edeceğim' diyerek uyarıda bulundu. Söylenenler Ünlüler takımını karıştırdı.

Survivor'da Ünlüler takımında biri yapım ekibinin barakasına girerek yemeklerini aldı.

Survivor'da Ünlüler takımında biri yapım ekibinin barakasına girerek yemeklerini aldı.

Yapım ekibi bu duruma sert çıktı ve 'Kim aldıysa söylesin, yoksa oraya geçen herkesi rapor edeceğim.' dedi. Yapım ekibi 'Bu gerçekten çok ayıp bir şey' derken Ünlüler takımından kimse bu suçu üstlenmedi. Bayhan, ilk olarak Can Berkay'ı sorguladı. Ancak yeni bölüm fragmanında takımın Büşra'dan şüphelendiği ortaya çıktı.

Dün akşamki bölümden yapım ekibinin sinirlendiği anlar:

Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy - TV Editörü

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
