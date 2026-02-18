onedio
Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz Adil'le Ortak Noktası Herkesi Üzdü

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
18.02.2026 - 16:19
18.02.2026 - 16:19

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting zirvesini kimselere bırakmayan Taşacak Bu Deniz, haftanın en çok izlenen iki yapımından biri oluyor. Çoğunlukla haftanın zirvesinde görmeye alıştığımız dizinin yakışıklı başrolü Ulaş Tuna Astepe, artık neredeyse bütünleştiği Adil karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Astepe, Adil'le ortak noktasını açıkladı açıklamasına ama bu bilgiyle tüm sevenlerini üzdü.

TRT 1 ekranlarında izlediğimiz Taşacak Bu Deniz'de olaylar giderek karışırken gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağını merakla bekliyoruz.

Biz bir an önce kavuşsunlar isterken giderek uzaklaşan Esme ve Adil ikilisi her ne kadar bizi üzse de neler yaşanacağını merakla bekliyoruz. Hatta cuma günlerini iple çekiyoruz desek yeridir.

Dizi kadar ekip içindeki arkadaşlıkların da çok konuşulduğu Taşacak Bu Deniz'in başrolü Ulaş Tuna Astepe, Adil'le ortak yönünü açıkladı.

Ulaş Tuna Astepe, Adil karakterini kendi görüşüyle anlattı.

