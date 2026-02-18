onedio
İsmail Hacıoğlu Gözaltına Alınmıştı: TRT Dizisinin Çekimleri Durdu

Merve Ersoy
18.02.2026 - 15:37

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerine ara verildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İsmail Hacıoğlu yasaklı madde operasyonu kapsamında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evinde gözaltına alınmıştı.

Saç ve kan örneğine başvurulan İsmail Hacıoğlu, aynı gün soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için aynı gün İstanbul’da Küçükçekmece Narkotik Büro'ya getirildi. İsmail Hacıoğlu ve operasyonda gözaltına alınan aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de olduğu toplam 24 kişinin ifadelerinin yarına bırakıldığı öğrenildi. İsmail Hacıoğlu, savcılık ifadesini yarın verecek.

İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başrolü olduğu TRT 1 yapımı Cennetin Çocukları ekibinde kriz çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi dün iş programını değiştirip Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri çekti. Ancak belirsizlik devam ettiği için Cennetin Çocukları ekibi çekimi durdurup Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a döndü 2 haftalık stok bölümü olan dizinin durumu İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre belirlenecek. Gelişmelere göre dizide hikaye değişikliğine gidilebileceği öğrenildi.

