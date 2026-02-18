İsmail Hacıoğlu Gözaltına Alınmıştı: TRT Dizisinin Çekimleri Durdu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Cennetin Çocukları dizisinin çekimlerine ara verildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hacıoğlu yasaklı madde operasyonu kapsamında dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evinde gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başrolü olduğu TRT 1 yapımı Cennetin Çocukları ekibinde kriz çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın