Galatasaray-Juventus Maçı Erteledi, O Dizi Zirveden Düştü: 17 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy
18.02.2026 - 15:28

17 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Galatasaray-Juventus maçı reytingleri fena etkiledi. A.B.İ. dizisi zirveden düştü, Kıskanmak'ın reytingleri düştü. 

Salı reyting sonuçları ne oldu? Detaylar...

Galatasaray-Juventus maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.

Tüm kategorilerde zirvede yer alan Galatasaray-Juventus maçı, dizilerin reytinglerini olumsuz etkiledi. Son haftalarda zirveden düşmeyen A.B.İ. dizisi ikinciliğe gerilerken Kıskanmak gündüz kuşağı programlarından geride yer aldı.

Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kıskanmak'ın üstünde yer aldı.

17 Şubat TOTAL reyting sonuçları

1. Galatasaray Juventus 13.78

2. A.B.İ. 8.37

7. Kıskanmak 3.60

11. Survivor 2.81

17 Şubat AB reyting sonuçları

1. Galatasaray Juventus 16.44

2. A.B.İ. 4.94

5. Kıskanmak 3.47

7. Survivor 2.46

17 Şubat ABC1 reyting sonuçları

1. Galatasaray Juventus 16.20

2. A.B.İ. 7.90

6. Kıskanmak 4.05

10. Survivor 2.81

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
