Program Yapıp Yapmayacağı Merak Ediliyordu: Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan Programı Açıklaması

'Nihat Hatipoğlu bu Ramazan program yapacak mı?' diye merak edilirken, Hatipoğlu'ndan müjde geldi. Atv ekranlarında Ramazan ayı boyunca bir kez daha hem iftar hem sahur programı yapacağını açıkladı.

'Nihat Hatipoğlu ne zaman başlıyor, saat kaçta?' diye merak edenler için sahur programını 18'ini 19'una bağlayan gece saat 03.45'te Atv ekranlarından izleyebilirler. İftar programı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:30'da başlayacak. Ramazan ayı boyunca her gün aynı saatlerde iftar ve sahur programları yayınlanacak.