Program Yapıp Yapmayacağı Merak Ediliyordu: Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan Programı Açıklaması

Program Yapıp Yapmayacağı Merak Ediliyordu: Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan Programı Açıklaması

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.02.2026 - 15:58

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu uzun yıllardır Ramazan ayında Atv ekranlarından yayın yapıyor. 'Bu yıl Nihat Hatipoğlu var mı, Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu program yapacak mı?' diye merak ediliyordu. Nihat Hatipoğlu müjdeyi verdi.

Atv ekranlarında uzun süredir yayın yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bu yıl Ramazan ayında program yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Atv ekranlarında uzun süredir yayın yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bu yıl Ramazan ayında program yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

'Nihat Hatipoğlu bu Ramazan program yapacak mı?' diye merak edilirken, Hatipoğlu'ndan müjde geldi. Atv ekranlarında Ramazan ayı boyunca bir kez daha hem iftar hem sahur programı yapacağını açıkladı.

'Nihat Hatipoğlu ne zaman başlıyor, saat kaçta?' diye merak edenler için sahur programını 18'ini 19'una bağlayan gece saat 03.45'te Atv ekranlarından izleyebilirler. İftar programı ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:30'da başlayacak. Ramazan ayı boyunca her gün aynı saatlerde iftar ve sahur programları yayınlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
