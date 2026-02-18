RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Aynı Yağmurun Altında Dizisine İnceleme Başlatılması İçin Başvuru yaptı
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi krizli başladı.
Tepki çeken domuz eti sahnesinin ardından kulislerde yeni bir gelişme yaşandığı konuşulmaya başlamıştı.
Bir tepki de RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
kendilerinin rahatsız olmadığı diziye ceza yazsa inceleme başlatsa hemen rtükü linçlerler
deniz baykal zihniyeti diziye tahammül edemedi
