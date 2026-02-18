onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Aynı Yağmurun Altında Dizisine İnceleme Başlatılması İçin Başvuru yaptı

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Aynı Yağmurun Altında Dizisine İnceleme Başlatılması İçin Başvuru yaptı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 21:07

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında, ikinci bölümündeki domuz eti sahnesi sebebiyle büyük tepki çekmişti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye inceleme başlatılması için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi krizli başladı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi krizli başladı.

16 Şubat'ta ikinci bölümüyle ekranlara gelen yeni ATV dizisinde tepki çeken bir sahne yayınlandı. 

Mine Çayıroğlu'nun hayat verdiği Tülin'in Müslüman bir aile olan Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğinde domuz eti hazırlattığı sahne izleyicilerin büyük tepkisine yol açmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tepki çeken domuz eti sahnesinin ardından kulislerde yeni bir gelişme yaşandığı konuşulmaya başlamıştı.

Tepki çeken domuz eti sahnesinin ardından kulislerde yeni bir gelişme yaşandığı konuşulmaya başlamıştı.

Yapımın senaryosu şu ana kadar Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyordu.

Geçtiğimiz saatlerde, dizinin yaratıcı ekibine yeni bir senaristin dahil olduğu bilgisi ortaya çıktı. Daha önce çok konuşulan projelerden biri olan Yalı Çapkını’nda imzası bulunan Mehmet Barış Günger’in ekibe katıldığı öğrenildi.

Bir tepki de RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi.

Bir tepki de RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi.

Taşçı, Aynı Yağmurun Altında dizisine inceleme başlatılması üzerine başvuruda bulunduğunu duyurdu. 

'Bu senaryoyu yazandan oynayana, yapımcısından yayıncısına kadar hiçbirinin bu toprakların gerçekliğini doğru okuyamadığı açıkça görülüyor. Mübarek Ramazan ayında toplumsal kutuplaşmayı körükleyecek yapay bir çatışma senaryosu. Bu coğrafyada bırakın misafire domuz eti ikram etmeyi, inançlısı da inançsızı da farklı yaşam tarzlarına ve inançlara saygıda kusur etmez. Böylesi akıl almaz ve toplumun farklı kesimlerini tahrik edici ve kışkırtıcı bu dizi ile ilgili inceleme yapılması için RTÜK Başkanlığına dilekçe ile başvurdum. Sonucu hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

kendilerinin rahatsız olmadığı diziye ceza yazsa inceleme başlatsa hemen rtükü linçlerler

Kedi Oyuncağı

deniz baykal zihniyeti diziye tahammül edemedi

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.