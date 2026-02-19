onedio
article/comments
article/share
Show TV'nin Sevilen Dizisi Erken Final Kararı Almıştı: Başrolünden Dikkat Çeken Paylaşım Geldi

Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2026 - 10:53

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi, büyük izleyici kitlesine ve sosyal medyadaki etkisine rağmen reytingleri sebebiyle final kararı almıştı. 13. bölümüyle final yapacak Rüya Gibi'nin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu, son set gününden paylaşımlar yaptı.

13. bölümüyle final yapacak Rüya Gibi'nin ekranlara veda etmesi tüm izleyenlerini üzdü.

Salı günleri yayın hayatına başlayan dizi, düşük reytinglerin ardından şansını biraz da pazar günlerinde denemişti. Ancak ne yazık ki reytingler yeterince yükselmedi ve Rüya Gibi için erken final kararı alındı.

Dizinin başrollerinden Şebnem Bozoklu son set gününden paylaşım yaptı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
