Show TV'nin Sevilen Dizisi Erken Final Kararı Almıştı: Başrolünden Dikkat Çeken Paylaşım Geldi
Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi, büyük izleyici kitlesine ve sosyal medyadaki etkisine rağmen reytingleri sebebiyle final kararı almıştı. 13. bölümüyle final yapacak Rüya Gibi'nin başrol oyuncularından Şebnem Bozoklu, son set gününden paylaşımlar yaptı.
13. bölümüyle final yapacak Rüya Gibi'nin ekranlara veda etmesi tüm izleyenlerini üzdü.
Dizinin başrollerinden Şebnem Bozoklu son set gününden paylaşım yaptı.
