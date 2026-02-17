onedio
Nihilist Penguenin Ardından Sel Sularına Kapılıp Giden Horoz Wilson Gözümüzde Yaş Bırakmadı

Nihilist Penguenin Ardından Sel Sularına Kapılıp Giden Horoz Wilson Gözümüzde Yaş Bırakmadı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 15:47

Sosyal medyada bazen öyle videolar oluyor ki içimizi resmen delip geçiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız 'nihilist penguen' denen bir penguen dünya çapında viral olmuştu. Sürüden ayrılıp tek başına dağa doğru giden penguen, hepimizi üzmüştü. Şimdi ise sel sularına kapılıp giden bir horoz ve horoz Wilson'ın arkasından çaresizce seslenen kişinin videosu viral oldu.

Horozu sel sularına kapılıp giden adamın çaresiz seslenişi, herkesi derinden etkiledi.

Gelin bir de yorumlara bakalım;

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

Daha fazla hayvan videosuna katlanamayacağız!

