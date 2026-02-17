Nihilist Penguenin Ardından Sel Sularına Kapılıp Giden Horoz Wilson Gözümüzde Yaş Bırakmadı
Sosyal medyada bazen öyle videolar oluyor ki içimizi resmen delip geçiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız 'nihilist penguen' denen bir penguen dünya çapında viral olmuştu. Sürüden ayrılıp tek başına dağa doğru giden penguen, hepimizi üzmüştü. Şimdi ise sel sularına kapılıp giden bir horoz ve horoz Wilson'ın arkasından çaresizce seslenen kişinin videosu viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın