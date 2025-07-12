onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi

Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 19:37

TBMM'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıktıktan sonra Öcalan'a çağrılarıyla yeni bir süreci başlatan Devlet Bahçeli'nin ilk adımını attığı görüşmeler silah bırakma ile sonuçlandı. 

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ta bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devlet Bahçeli, silah bırakma ile neticelenen sürecin başlangıcında attığı adımlarla dikkat çekmişti.

Devlet Bahçeli, silah bırakma ile neticelenen sürecin başlangıcında attığı adımlarla dikkat çekmişti.

Abdullah Öcalan ve PKK için silah bırakma ve örgütü fesih çağrılarında bulunan Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç dün silah yakma adımına kadar geldi. 

Örgütün fesih kararı ve silah yakma eylemlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili sözleri barış için önemli bir aşama olarak kabul edildi.

Bugün bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Belediye Meclisi bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adını verdiğini duyurdu.

Bugün bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Belediye Meclisi bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adını verdiğini duyurdu.

Şırnak Belediye Meclisi, Hakkâri Bulvarı'nın adını “Devlet Bahçeli Bulvarı” olarak değiştirme kararı aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “‘Önce ülkem ve milletim’ anlayışıyla hayatını Türk milletine adayan, milli duruşun ve devlet aklının simgesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin isminin kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur” ifadelerine yer verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
12
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın