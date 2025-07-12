Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi
TBMM'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıktıktan sonra Öcalan'a çağrılarıyla yeni bir süreci başlatan Devlet Bahçeli'nin ilk adımını attığı görüşmeler silah bırakma ile sonuçlandı.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ta bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adı verildi.
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Devlet Bahçeli, silah bırakma ile neticelenen sürecin başlangıcında attığı adımlarla dikkat çekmişti.
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Bugün bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak Belediye Meclisi bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adını verdiğini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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