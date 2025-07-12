Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi

Abdullah Öcalan ve PKK için silah bırakma ve örgütü fesih çağrılarında bulunan Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç dün silah yakma adımına kadar geldi.

Örgütün fesih kararı ve silah yakma eylemlerinin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili sözleri barış için önemli bir aşama olarak kabul edildi.