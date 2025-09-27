onedio
İstanbul'da Kirasıyla Dudak Uçuklatan Deniz Manzaralı Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
27.09.2025 - 21:43

Son dönemde her alanda yaşanan fiyat artışları emlak sektörünü de büyük ölçüde etkiledi bildiğiniz üzere. Artık ev almak pek çok kişi için hayal olmuşken, sadece tam olarak yaşamak istedikleri evi seçmek bile pek çok kişi için zor. Kira fiyatları asgari ücretin çok üstünde olabiliyor. Bu durum elbette bütçeleri de büyük oranda zorluyor. En temel ihtiyaç olan barınmanın bile bir problem haline gelmesi büyük bir stres yaratıyor. 

Bu süreçte lüks ev videoları da sık sık gündem oluyor. İnsanlar alamayacakları evlerin videolarını izleyerek hayal kuruyor. İstanbul'da 190 bin TL kirası olan deniz manzaralı ev dudak uçuklattı. Kimileri eve bayılırken kimileri ise fiyatı oldukça yüksek buldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar manifestlemek için ev geziyor.

İnsanlar manifestlemek için ev geziyor.

Son dönemde 'manifestlemek' oldukça popüler bildiğiniz üzere. Kendisini enerji uzmanı olarak tanıtan kişiler, satın alamasanız bile hayalini kurduğunuz evi alıcıymış gibi gezmenizin önemli olduğunu vurguluyor. Bu durum da emlakçıların başını epey ağrıtıyor haliyle.

