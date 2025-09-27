İstanbul'da Kirasıyla Dudak Uçuklatan Deniz Manzaralı Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son dönemde her alanda yaşanan fiyat artışları emlak sektörünü de büyük ölçüde etkiledi bildiğiniz üzere. Artık ev almak pek çok kişi için hayal olmuşken, sadece tam olarak yaşamak istedikleri evi seçmek bile pek çok kişi için zor. Kira fiyatları asgari ücretin çok üstünde olabiliyor. Bu durum elbette bütçeleri de büyük oranda zorluyor. En temel ihtiyaç olan barınmanın bile bir problem haline gelmesi büyük bir stres yaratıyor.

Bu süreçte lüks ev videoları da sık sık gündem oluyor. İnsanlar alamayacakları evlerin videolarını izleyerek hayal kuruyor. İstanbul'da 190 bin TL kirası olan deniz manzaralı ev dudak uçuklattı. Kimileri eve bayılırken kimileri ise fiyatı oldukça yüksek buldu.