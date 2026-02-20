onedio
WhatsApp'ta Uzun Süredir Talep Edilen "Grup" Özelliği Geliyor

Hakan Karakoca
20.02.2026 - 19:28

WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir yeniliği hayata geçirdi. “Grup Mesajı Geçmişi” adı verilen özellikle birlikte, bir gruba sonradan eklenen kişiler artık önceki mesajları görüntüleyebilecek.

Yeni özellikle, grup sohbetlerine katılan üyelerin konuşma akışına daha hızlı adapte olması hedefleniyor. İşte ayrıntılar…

Grup mesajlarında geçmiş görünebilecek.

WhatsApp Blog’da paylaşılan bilgilere göre, devreye alınan “Grup Mesajı Geçmişi” özelliğiyle birlikte grup yöneticileri ve üyeler, son mesajları yeni katılan kişilerle paylaşabiliyor. Böylece gruba sonradan dahil olan kullanıcılar, önceki konuşmaları görerek sürece daha kolay uyum sağlıyor.

Bu seçenek aracılığıyla yeni üyelere en az 25, en fazla 100 mesaj iletilebiliyor.

Grup yöneticileri isterse bu özelliği kapatabilir.

WhatsApp’ta grup yöneticileri, bu özelliği kendi grupları için kapatma ya da diledikleri anda mesaj geçmişini paylaşma seçeneğine sahip. Paylaşılan içerikler grubun tüm üyeleri tarafından görüntülenebiliyor.

En çok talep edilen yeniliklerden biri olarak gösterilen Grup Mesajı Geçmişi özelliğiyle platform, kullanıcı beklentilerine yanıt vermiş oldu.

WhatsApp, bu özellikle aktarılan mesajların da diğer bireysel yazışmalar gibi uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguladı. Şeffaflık adına, mesaj geçmişi paylaşıldığında gruptaki herkese; zaman damgaları ve gönderen bilgilerini içeren bir bildirim iletiliyor. Ayrıca paylaşılan geçmiş mesajların arayüzü, standart mesaj görünümünden farklı bir tasarımla sunuluyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
