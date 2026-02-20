WhatsApp'ta Uzun Süredir Talep Edilen "Grup" Özelliği Geliyor
WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir yeniliği hayata geçirdi. “Grup Mesajı Geçmişi” adı verilen özellikle birlikte, bir gruba sonradan eklenen kişiler artık önceki mesajları görüntüleyebilecek.
Yeni özellikle, grup sohbetlerine katılan üyelerin konuşma akışına daha hızlı adapte olması hedefleniyor. İşte ayrıntılar…
Grup mesajlarında geçmiş görünebilecek.
Grup yöneticileri isterse bu özelliği kapatabilir.
