WhatsApp'ta Uzun Süredir Talep Edilen "Grup" Özelliği Geliyor

WhatsApp’ta grup yöneticileri, bu özelliği kendi grupları için kapatma ya da diledikleri anda mesaj geçmişini paylaşma seçeneğine sahip. Paylaşılan içerikler grubun tüm üyeleri tarafından görüntülenebiliyor.

En çok talep edilen yeniliklerden biri olarak gösterilen Grup Mesajı Geçmişi özelliğiyle platform, kullanıcı beklentilerine yanıt vermiş oldu.

WhatsApp, bu özellikle aktarılan mesajların da diğer bireysel yazışmalar gibi uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguladı. Şeffaflık adına, mesaj geçmişi paylaşıldığında gruptaki herkese; zaman damgaları ve gönderen bilgilerini içeren bir bildirim iletiliyor. Ayrıca paylaşılan geçmiş mesajların arayüzü, standart mesaj görünümünden farklı bir tasarımla sunuluyor.