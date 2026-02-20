İsveç Eğitimde Tablete Veda Ederek Yeniden Kağıt Kaleme Dönme Kararı Aldı
Uğur Koçbaş’ın Oksijen Gazetesi’nde yayımlanan yazısına göre, yaklaşık 15 yıldır dünya genelinde uygulanan “her öğrenciye bir tablet” yaklaşımı yerini “her öğrenciye bir kitap” modeline bırakıyor. Dijital eğitimin öncü ülkelerinden İsveç, öğrenci performansındaki düşüş ve bilimsel değerlendirmelerin ardından eğitim politikasında köklü bir değişikliğe gitti.
Sınav başarılarının gerilemesi İsveç'i alarma geçirdi.
Hükümet yeni yatırım planı için bütçe ayırarak basılı materyallere dönme kararı aldı.
Okullarda telefonlar toplatılıyor.
Ekran üzerinde okuma dikkat dağıtıyor.
