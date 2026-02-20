İsveç Eğitimde Tablete Veda Ederek Yeniden Kağıt Kaleme Dönme Kararı Aldı

Yazıda aktarılan verilere göre İsveç’in uluslararası sınavlardaki gerilemesi bu kararın temel gerekçesi oldu. PIRLS sonuçlarında 4. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 2016’da 555 iken son ölçümlerde 544’e düştü. 2013’ten bu yana PISA skorlarında da özellikle okuma ve matematik alanında düşüş yaşandığı belirtiliyor. 15 yaş grubunun akademik performansı son on yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Bu gelişmeler üzerine İsveç Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle Karolinska Enstitüsü dijital eğitimin etkilerini inceleyen bir çalışma yaptı. Enstitü, dijital araçların öğrenmeyi geliştirmek yerine bozduğuna dair açık bilimsel bulgular bulunduğunu açıkladı.