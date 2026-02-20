onedio
İsveç Eğitimde Tablete Veda Ederek Yeniden Kağıt Kaleme Dönme Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 20:18

Uğur Koçbaş’ın Oksijen Gazetesi’nde yayımlanan yazısına göre, yaklaşık 15 yıldır dünya genelinde uygulanan “her öğrenciye bir tablet” yaklaşımı yerini “her öğrenciye bir kitap” modeline bırakıyor. Dijital eğitimin öncü ülkelerinden İsveç, öğrenci performansındaki düşüş ve bilimsel değerlendirmelerin ardından eğitim politikasında köklü bir değişikliğe gitti.

Kaynak - Gazete Oksijen

Sınav başarılarının gerilemesi İsveç'i alarma geçirdi.

Yazıda aktarılan verilere göre İsveç’in uluslararası sınavlardaki gerilemesi bu kararın temel gerekçesi oldu. PIRLS sonuçlarında 4. sınıf öğrencilerinin ortalama puanı 2016’da 555 iken son ölçümlerde 544’e düştü. 2013’ten bu yana PISA skorlarında da özellikle okuma ve matematik alanında düşüş yaşandığı belirtiliyor. 15 yaş grubunun akademik performansı son on yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Bu gelişmeler üzerine İsveç Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle Karolinska Enstitüsü dijital eğitimin etkilerini inceleyen bir çalışma yaptı. Enstitü, dijital araçların öğrenmeyi geliştirmek yerine bozduğuna dair açık bilimsel bulgular bulunduğunu açıkladı.

Hükümet yeni yatırım planı için bütçe ayırarak basılı materyallere dönme kararı aldı.

Hükümet, bu değerlendirmelerin ardından basılı materyallere dönüş için önemli bir bütçe ayırdı. Okullara ders kitaplarının yeniden kazandırılması amacıyla yaklaşık 104 milyon euroluk yatırım planı açıklandı. Dört yıllık süreçte ders kitapları, öğretmen kılavuzları ve okul kütüphaneleri için toplam 230 milyon euro kaynak ayrıldığı ifade edildi. 2026 eğitim-öğretim döneminde her öğrencinin her ders için fiziksel kitaba sahip olması sağlandı. Tabletler ise yardımcı araç konumuna çekildi.

Okullarda telefonlar toplatılıyor.

Eğitim Bakanı Lotta Edholm’un öncülüğünde 6 yaş altı çocuklar için dijital öğrenme zorunluluğu kaldırıldı. 2 yaş altı için “sıfır ekran” politikası önerildi. Okullarda sabah saatlerinde telefonların toplanması uygulaması başlatıldı ve müfredat fonetik temelli okuma, sessiz okuma zamanı ve el yazısı pratiğine odaklanacak şekilde revize edildi.

Ekran üzerinde okuma dikkat dağıtıyor.

Koçbaş’ın yazısında ayrıca UNESCO’nun Küresel Eğitim İzleme Raporu’na da yer verildi. Raporda, teknolojinin yüz yüze eğitimin yerini almaması gerektiği, yalnızca öğrenmeyi kanıtlanabilir şekilde desteklediği durumlarda kullanılmasının doğru olacağı vurgulandı.

Karolinska Enstitüsü’nün çalışmasında, ekran üzerinden okumanın kağıda kıyasla daha fazla dikkat dağıttığı, el yazısının beyinde farklı nöral ağları aktive ederek daha kalıcı öğrenme sağladığı ve yoğun tablet kullanımının öğrencilerde odaklanma sorunlarına yol açabildiği sonuçlarına ulaşıldığı aktarıldı.

