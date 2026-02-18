Galatasaraylı Bir Vahşi Hayvan Eğitmeninin Juventus Galibiyeti Sonrası Yaptığı Paylaşım

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u mağlup etmesinin ardından, sarı-kırmızılı bir vahşi hayvan eğitmeni sosyal medyada dikkat çeken bir kutlama paylaşımı yaptı. Videoda, Galatasaray forması giyen ve elinde kulübün bayrağını sallayan eğitmen, aslanların arasında rahatça oturarak zaferi kutluyor; çevrede yatan aslanlar ise sakin bir şekilde etrafta dolaşıyor. Bu sıra dışı görüntü, futbolseverler arasında hızla yayılırken, hem hayranlık hem de risk tartışmalarına yol açtı
