Galatasaraylı Bir Vahşi Hayvan Eğitmeninin Juventus Galibiyeti Sonrası Yaptığı Paylaşım

Galatasaraylı Bir Vahşi Hayvan Eğitmeninin Juventus Galibiyeti Sonrası Yaptığı Paylaşım

18.02.2026 - 18:20

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u mağlup etmesinin ardından, sarı-kırmızılı bir vahşi hayvan eğitmeni sosyal medyada dikkat çeken bir kutlama paylaşımı yaptı. Videoda, Galatasaray forması giyen ve elinde kulübün bayrağını sallayan eğitmen, aslanların arasında rahatça oturarak zaferi kutluyor; çevrede yatan aslanlar ise sakin bir şekilde etrafta dolaşıyor. Bu sıra dışı görüntü, futbolseverler arasında hızla yayılırken, hem hayranlık hem de risk tartışmalarına yol açtı

