Genç Bir Kızı Evinde Alıkoyduğu Öne Sürülmüştü: Hasan Can Kaya İddiaları Yalanladı!
Genç Bir Kızı Evinde Alıkoyduğu Öne Sürülmüştü: Hasan Can Kaya İddiaları Yalanladı!
Partide tanıştığı bir genç kızı evinde alıkoyduğu iddia edilen Hasan Can Kaya'nın gözaltına aldığı öne sürülmüştü. Ünlü komedyen haberlerin hızla yayılmasıyla beraber Twitter (X) hesabından iddiaları yalanlayarak yasal haklarını kullanacağını belirtti.
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"Konuşanlar" programıyla hepimizin yakından tanıdığı Hasan Can Kaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
İHA Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre; ünlü komedyen önceki akşam İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. İddiaya göre, Kaya, gecede tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını Levent’teki evde zorla alıkoydu.
Evden çıkmasına izin verilmeyen kızın arkadaşına uygulama üzerinden “bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” mesajı attığı öne sürüldü.
Polisler tarafından gözaltına alındığı, daha sonra da genç kızın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldığı iddia edilen Hasan Can Kaya, Twitter hesabı üzerinden sessizliğini bozdu.
Söz konusu iddiaları jet hızıyla yalanlayan Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.
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"Arkadaşlar itibar suikasti var" diyen Kaya hukuk yoluna başvuracağanın altını çizerek "Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." dedi.
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