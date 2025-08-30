Biri Özel Okulda Diğeri Devlet Okulunda Öğretmenlik Yapan İki Öğretmen Çalışma Koşullarını Karşılaştırdı

Özel ve devlet okulları arasındaki uçurum sadece öğrenciler için değil, öğretmenler açısından da belirgin bir şekilde hissediliyor. Özel okullarda öğretmenler daha iyi ücretler, modern eğitim araçları ve profesyonel gelişim imkânlarına sahip olurken, devlet okullarında öğretmenler kalabalık sınıflar, sınırlı kaynaklar ve düşük motivasyonla çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum hem eğitim kalitesini hem de öğretmenlerin mesleki memnuniyetini etkiliyor, dolayısıyla eğitimde fırsat eşitsizliği hem öğrenci hem de öğretmen boyutunda kendini gösteriyor.

Biri devlet okulunda diğeri özel okulda görev yapan iki öğretmen imkanlarını ve görevlerini karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark durumu daha net gözler önüne serdi.