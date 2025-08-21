Adnan Oktar’ın ‘Kedicik’lerinden Merve Büyükbayrak'ın Cezaevindeki Fotoğrafları Gündem Oldu
Silahlı suç örgütü kurma ve diğer suçlarından binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar ile birlikte cezaevine giren ‘Kedicik’lerden biri olan Merve Büyükbayrak'ın cezaevinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Samimi Haber isimli internet sitesinde yer alan fotoğraflarda baş kediciklerden biri olan Merve Büyükbayrak'ın bakımlı hali çok konuşuldu.
Adnan Oktar’ın kediciklerinin sorumlularından olan ve Adnan Oktar'ın veliahtı olarak gösterilen Merve Büyükbayrak'ın fotoğrafları gündem oldu.
İşte Merve Büyükbayrak'ın Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraflar 👇
