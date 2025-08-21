onedio
Adnan Oktar’ın ‘Kedicik’lerinden Merve Büyükbayrak'ın Cezaevindeki Fotoğrafları Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
21.08.2025 - 21:22

Silahlı suç örgütü kurma ve diğer suçlarından binlerce yıl hapis cezası alan Adnan Oktar ile birlikte cezaevine giren ‘Kedicik’lerden biri olan Merve Büyükbayrak'ın cezaevinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Samimi Haber isimli internet sitesinde yer alan fotoğraflarda baş kediciklerden biri olan Merve Büyükbayrak'ın bakımlı hali çok konuşuldu.

Adnan Oktar’ın kediciklerinin sorumlularından olan ve Adnan Oktar'ın veliahtı olarak gösterilen Merve Büyükbayrak'ın fotoğrafları gündem oldu.

Bakımlı görünümleriyle sık sık gündeme gelen kediciklerin, hapishane koşullarında nasıl yaşadıkları, nasıl göründükleri hep merak ediliyordu. Samimi Haber isimli internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda Merve Büyükbayrak'ın bakımlı halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

İşte Merve Büyükbayrak'ın Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde çektirdiği fotoğraflar 👇

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
