Sosyal Medya Fenomeni Deniz Sinan Demir Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.02.2026 - 21:42

Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı.

Tutuklanan sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir’in ifadesi de ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Deniz Sinan Demir’in Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, 'Ben sosyal medya ile uğraşıyorum, çalışmıyorum. Bir hafta önce sosyal medyadan tanıştığım Hamza Ç. isimli kişi benimle yayın yapmak istedi. Ben, mizahi içerik üretiyorum. Hamza Ç. bana, evime misafirliğe geleceğini, bu sırada yayın yapalım dedi, ben de kabul ettim. Yayın başladıktan sonra alkol aldım, yayın sonuna kadar da içtim. Ben, bipolar hastasıyım, alkole yaklaşmamam gerekiyor. İlaçlarımı da düzenli kullanmam gerekiyor. Kınalıada’da benim bir tanıdığımın evinde yayın gerçekleştirdik. Yayın konusunun ne ara dine geldiğini anlamadım. Konuşmaların hepsi bana aittir. Alkol ve hastalığın etkisi ile böyle bir konuşma yaptım. Normalde böyle şeyler söyleyen biri değilim. Ben de Müslümanım, pişmanım, serbest bırakılmayı talep ediyorum' dediği öğrenildi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
