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3 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

3 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 20:01

Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi oldukça hareketliydi. Yeni bir haftaya başladığımız 3 Mart Pazartesi günü yeni haberler, yeni gelişmeler de eksik olmadı. Gündemi takip etmediğiniz takdirde her şeyden habersiz kalmanız ise an meselesi. 

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken gündem haberlerini tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken 3 Mart Pazartesi gelişmeleri...

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TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 39.05 oldu

TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 39.05 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı.  Enflasyon 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı da belli oldu.

Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı da belli oldu.

12 aylık güncel TÜFE verileri baz alınarak kir artış oranı belirleniyor. TÜİK’in verilerine göre 12 aylık güncel TÜFE rakamı yüzde 53.83 oldu. 

Böylece Mart ayı kira zammı da belli olmuş oldu. Mart ayı kira artış oranı yüzde 53.83 olarak uygulanacak.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim gören 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Arkadaşlarıyla bit pazarına giden 15 yaşındaki çocuk, önce sözlü saldırıya maruz kalmış ardından birkaç kez bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi'yi ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin soruşturması tamamlandı. 

Savıcılığın, şüpheliler hakkında talep ettiği ceza belli oldu.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Son zamanlarda sık sık yaşadığı aile dramalarıyla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Sanatçı Özcan Deniz'e başlatılan soruşturmanın sebebinin Uskumruköy'deki sit alanına izinsiz ve ruhsatsız eklemeleri olduğu öğrenildi. 

'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özcan Deniz ifadeye çağırıldı.

Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a vasi atandı

Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a vasi atandı

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilik nedeniyle kızı İpek Kıraç tarafından dava edilmişti. Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının ‘akli melekeleri’nin yerinde olup olmadığının belirlenmesini dile getirmiş; maddi ve manevi korunması için de vasi tayin edilmesini talep etmişti. İpek Kıraç, aynı zamanda bu nedenlerden kaynaklı evliliğin iptalini de istemişti.

Adli Tıp Kurumu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi atanması gerektiğine dair de bir rapor hazırlamıştı. 

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre mahkeme kararını verdi. İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi.

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İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.

İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya AŞ'ye polisler gitti. Polisler, Medya AŞ'de arama yapıp muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayarlara el koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Medya AŞ’den ihale alan 21 şirket için bilgi ve belge talep etmişti.

Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik soruşturma sürüyor. İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.'

Yeni Akit Edip Akbayram'ın ölümünü Ekrem İmamoğlu'na bağladı

Yeni Akit Edip Akbayram'ın ölümünü Ekrem İmamoğlu'na bağladı

'Aldırma Gönül', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi şarkılarıyla Türk müziğinin efsaneleri arasına giren Edip Akbayram geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ünlü ses sanatçısı yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu. 

Akbayram'ın vefatına sevenlerinden başsağlığı dilekleri gelirken Yeni Akit'in ünlü sanatçının ölüm haberini veriş şekili tepkilere neden oldu.

Trump merak uyandıran bir paylaşım yaptı

Trump merak uyandıran bir paylaşım yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, skandal söylemlerine devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelen Trump'ın görüşme sırasında söyledikleri, diplomasi tarihine geçti. Trump, daha sonra kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden Gazze hayalini paylaştı. Yapay zekayla hazırlanan videoda, Trump'ın Netanyahu ile Gazze'de güneşlendiği görüldü. 

Trump, son olarak Truth Social hesabından 'Yarın çok büyük bir gece olacak' diyerek paylaşım yaptı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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