3 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
3 Mart Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi oldukça hareketliydi. Yeni bir haftaya başladığımız 3 Mart Pazartesi günü yeni haberler, yeni gelişmeler de eksik olmadı. Gündemi takip etmediğiniz takdirde her şeyden habersiz kalmanız ise an meselesi.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken gündem haberlerini tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken 3 Mart Pazartesi gelişmeleri...
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TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 39.05 oldu
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Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı da belli oldu.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a vasi atandı
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İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasına İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi.
Yeni Akit Edip Akbayram'ın ölümünü Ekrem İmamoğlu'na bağladı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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