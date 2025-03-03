İBB'ye Bağlı Medya AŞ'de Polisler Arama Yaptı: Bilgisayarlara El Konuldu
İBB'ye Bağlı Medya AŞ'de Polisler Arama Yaptı: Bilgisayarlara El Konuldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu ve başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pek çok suçlamayla karşı karşıya.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.
Muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara el konuldu.
Medya AŞ’nin yönetiminde kim bulunuyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın