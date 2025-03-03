onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İBB'ye Bağlı Medya AŞ'de Polisler Arama Yaptı: Bilgisayarlara El Konuldu

İBB'ye Bağlı Medya AŞ'de Polisler Arama Yaptı: Bilgisayarlara El Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 16:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya AŞ'ye polisler gitti. Halk TV'de yer alan habere göre polisler, Medya AŞ'de arama yapıp muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayarlara el koydu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu ve başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pek çok suçlamayla karşı karşıya.

Ekrem İmamoğlu ve başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) pek çok suçlamayla karşı karşıya.

Neredeyse her gün İmamoğlu’na açılan bir soruşturmaya denk geliyoruz. Bugün ise yeni operasyon gerçekleştirildi. Bu kez adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.

İBB’ye bağlı Medya AŞ’de polisler arama gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ’nin ihaleleriyle ilgili harekete geçmişti. Bugün ise Medya AŞ’ye polis operasyonu düzenlendi.

Muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara el konuldu.

Muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara el konuldu.

Mali suçlar polisi Savcılık talimatıyla arama yaptı. Muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara el konuldu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Medya AŞ’den ihale alan 21 şirket için bilgi ve belge talep etmişti.

Medya AŞ’nin yönetiminde kim bulunuyor?

Medya AŞ’nin yönetiminde kim bulunuyor?

Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığında Murat Ongun, genel müdürlüğünde ise Pınar Türker bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
13
3
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın