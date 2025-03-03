Mahkeme Kararını Verdi: Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç’a Vasi Atandı
Mahkeme Kararını Verdi: Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç’a Vasi Atandı
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilik nedeniyle kızı İpek Kıraç tarafından dava edilmişti. Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının ‘akli melekeleri’nin yerinde olup olmadığının belirlenmesini dile getirmiş; maddi ve manevi korunması için de vasi tayin edilmesini talep etmişti. İpek Kıraç, aynı zamanda bu nedenlerden kaynaklı evliliğin iptalini de istemişti.
Adli Tıp Kurumu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi atanması gerektiğine dair de bir rapor hazırlamıştı.
Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre mahkeme kararını verdi. İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi.
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Ünlü iş insanı İnan Kıraç, bir süredir 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle gündemdeydi.
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Adli Tıp Kurumu (ATK), vasi atanması gerektiğine dair karar vermişti.
Mahkeme İnan Kıraç ile ilgili son kararını verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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