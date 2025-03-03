Mahkeme Kararını Verdi: Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç’a Vasi Atandı

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilik nedeniyle kızı İpek Kıraç tarafından dava edilmişti. Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının ‘akli melekeleri’nin yerinde olup olmadığının belirlenmesini dile getirmiş; maddi ve manevi korunması için de vasi tayin edilmesini talep etmişti. İpek Kıraç, aynı zamanda bu nedenlerden kaynaklı evliliğin iptalini de istemişti.

Adli Tıp Kurumu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi atanması gerektiğine dair de bir rapor hazırlamıştı.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre mahkeme kararını verdi. İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi.

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