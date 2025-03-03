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Mahkeme Kararını Verdi: Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç’a Vasi Atandı

Mahkeme Kararını Verdi: Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç’a Vasi Atandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 12:39

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilik nedeniyle kızı İpek Kıraç tarafından dava edilmişti. Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının ‘akli melekeleri’nin yerinde olup olmadığının belirlenmesini dile getirmiş; maddi ve manevi korunması için de vasi tayin edilmesini talep etmişti. İpek Kıraç, aynı zamanda bu nedenlerden kaynaklı evliliğin iptalini de istemişti.

Adli Tıp Kurumu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin olmadığını ve vasi atanması gerektiğine dair de bir rapor hazırlamıştı. 

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre mahkeme kararını verdi. İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi. 

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Ünlü iş insanı İnan Kıraç, bir süredir 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle gündemdeydi.

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, bir süredir 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle gündemdeydi.

75 yaşındaki Emine Alangoya ile gizlice nikah masasına oturan İnan Kıraç bu nedenle kızı İpek Kıraç'la mahkemelik olmuştu. İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürerek vasi atanmasını talep etmişti.

Adli Tıp Kurumu (ATK), vasi atanması gerektiğine dair karar vermişti.

Adli Tıp Kurumu (ATK), vasi atanması gerektiğine dair karar vermişti.

İnan Kıraç, mahkemenin talebiyle Adli Tıp Kurumu'na muayene olmuştu. Burada İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yapılmıştı. ATK, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve vasi atanması gerektiğine karar vermişti.

Mahkeme İnan Kıraç ile ilgili son kararını verdi.

Mahkeme İnan Kıraç ile ilgili son kararını verdi.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre mahkeme ATK raporunu inceledi. Raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi ve vasi atadı. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, Kıraç'a geçici vasi olarak tayin edildi.

Hesaplarına, şirket hisselerine tedbir şerhi.

Hesaplarına, şirket hisselerine tedbir şerhi.

Mahkeme vasi atanmasının yanı sıra tedbir kararları da aldı. Kıraç’a ait taşınırlar, banka hesapları, şirket hisseler, fon ve hisset senetlerin de vesayet tedbir şerhi konuldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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